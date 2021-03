Se está “despintando” el color verde del semáforo epidemiología de Sonora

El color verde del semáforo epidemiológico de Sonora se está “despintando” al incrementarse el número de nuevos casos de Coronavirus, por lo que vale más que la ciudadanía se olvide de esas medidas inventadas por el Gobierno federal…Es necesario que los gobiernos de los estados pongan en prácticas campañas de salud para evitar que se incrementen el número de enfermos.

Las autoridades deben de iniciar campañas de salud en contra del Coronavirus, como lo hacen con otras enfermedades y no como una promoción…Estas medidas no han surtido efecto, por lo que vale más cambiar de estrategia. Los sonorenses ya sabemos de la enfermedad, muchas personas han sufrido por este mal, otras han muerto y enlutado a miles de familias de los municipios.

La gente ya no lee la información del Coronavirus, ni mira las gráficas que presentan en la televisión, porque están “hartas” de tanta promoción y los contagios y muertes continúan. Las vacunas están llegando con “gotero” y va a terminar el año sin que las autoridades terminen de vacunar a todos los mexicanos…Los viejos continúan esperando, vale más que se cuiden.

Desde que se informó que Sonora se encontraba en semáforo epidemiológico de salud verde, los habitantes de Hermosillo se “aceleraron” y cada día se miran más vehículos circulando en la ciudad, los grandes centros comerciales llenos a reventar, los restaurantes ni se diga, las estaciones de gasolina han incrementados sus ventas de manera importantes, etc.

El gobierno federal, estatal y municipales no tienen dinero; el sector privado, tampoco

En los gobiernos federal, estatal y municipales dicen que no tienen dinero, lo mismo en el sector privado, ¿entonces?, cómo se explica este fenómeno, ¿qué no cobran por prestar estos servicios? Lo que sí es un hecho que hay mucho desempleo y, los empleos que se ofertan son mal pagados…En el gobierno no se paga bien y en el sector privado, tampoco. ¿Qué nos pasa?

Los sindicatos exigen más salario para sus trabajadores y los empresarios responden que no están en condiciones económica para otorgarlo…La mayoría de los matrimonios jóvenes no hayan la puerta, porque se endeudaron con casa, muebles y carros, pero lo que ganan nos les alcanza, porque tienen que comer y gastar en gasolina, que está muy cara. El transporte es caro.

No sé cómo la vayan a hacer nuestros hijos y nietos en el futuro, porque al menos en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador no va a pasar nada, ya que éste, a dos años de su mandato, todavía le sigue echando la culpa de su mala administración a los gobiernos anteriores de los partidos Acción Nacional (PAN) y Revolucionario Institucional (PRI). El pueblo se está desesperando…López Obrador vive en su mundo, feliz por haber llegado a la presidencia.

Confirmar 114 nuevos casos y 12 defunciones más por COVID-19 en Sonora

Tras confirmar este viernes 114 nuevos casos y 12 defunciones más por COVID-19 en Sonora, el secretario de Salud, Enrique ClaussenIberri, mencionó que al dejar de lado los cuidados, existe una alta probabilidad de que se presente una tercera ola de contagios en la entidad. “Si en esta Semana Santa y Semana de Pascua no te cuidas y te olvidas de todas las medidas yéndote a la playa, lo que veremos venir será la tercera ola, y no precisamente del mar, sino de más contagios y de más muertes; si te aplicas y te cuidas, esto se puede evitar”, indicó.

ClausenIberri añadió que todo el sector salud se encuentra listo en los hospitales del estado para brindar atención a la población en caso de presentarse un incremento de los casos por Covid-19.

“Este maldito virus no sale de vacaciones, está esperando a que tú lo hagas para explotar en un tsunami de contagios, mientras tú te alistas para salir en Semana Santa, en el sector salud nos seguimos preparando para recibirte en el hospital, y dar la batalla a una tercera ola de contagios”, comentó.

Este viernes se confirmaron 12 decesos por Covid-19, en 8 mujeres y 4 hombres, residentes de: Guaymas 3; San Luis Río Colorado, Cajeme y Etchojoa 2 cada uno; Hermosillo, Agua Prieta y Nogales 1 cada uno; acumulándose 5 mil 913 defunciones.

Los 114 nuevos casos por Covid, fueron en 60 mujeres y 54 hombres, acumulándose 68 mil 660 casos en total desde el inicio de la pandemia. Los nuevos pacientes son residentes de: Hermosillo 38; Cajeme 27; Nogales 11; Guaymas y Caborca 10 cada uno; Empalme 4; Navojoa y Magdalena 3 cada uno; San Luis Río Colorado 2; Benito Juárez, Puerto Peñasco, San Ignacio Río Muerto, Álamos, Huatabampo y Agua Prieta 1 cada uno. Se confirmaron 3 casos pediátricos, en 2 niños y 1 niña; acumulándose mil 247 en total; y se sumó 1 caso en una mujer embarazada, llegando a un acumulado de 467…Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso el próximo lunes, con el favor de Dios.

[email protected]

Twitter: elreporteroson