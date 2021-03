Harán falta los mítines multitudinarios de los candidatos a Gobernador de Sonora

Quienes que hemos cubierto campañas políticas como reporteros, extrañaremos los mítines multitudinarios celebrados en los municipios durante el proceso electoral. Los mítines en la vía pública era un pulso para darse una idea de cómo andaban los candidatos. El PRI era el partido que más personas reunía y, los panistas, decían que eran puros acarreados.

Conforme pasaba el tiempo el PAN fue agarrando fuerza y también llenaba los lugares de simpatizantes, pero los panistas decían que no eran acarreados, sino transportados. Es que muchas personas querían ir a los mítines, nada más no tenían en que trasladarse, fue cuando empezaron a llevar gente a sus reuniones pública. Esos tiempos quedaron atrás.

Ahora con la pandemia del Coronavirus quedaron suspendidas las reuniones públicas y privadas por el temor de contraer el mal que ha llevado a la tumba a muchas personas…Ahora, se celebran pequeñas juntas con vecinos, guardando la sana distancia y, al parecer todo va bien, son menos los enfermos y fallecidos los registrados diariamente. Aunque no debería de haber ninguno.

Las autoridades de salud siguen reportando nuevos casos de enfermos y muertos de Coronavirus, por lo que la ciudadanía tiene que cuidarse, porque el mal sigue entre nosotros y no hay que confiarse mucho, independientemente a lo que diga el Gobierno federal en su semáforo epidemiológico en donde Sonora se encuentra en color verde, que significa que estamos bien.

Confirma Secretaría de Salud 159 casos y 10 defunciones más por Covid-19 en Sonora

La Secretaría de Salud en Sonora confirmó que este jueves se registraron 159 contagios y 10 decesos más por Coronavirus, con lo que se acumulan 5 mil 901 defunciones y 68 mil 546 casos positivos en lo que va de la pandemia. Los nuevos casos se confirmaron en 92 mujeres y 67 hombres y son residentes de: Hermosillo 62; Cajeme 46; Guaymas 13; Caborca 12; Nogales 7; Empalme 5; Agua Prieta 4; San Luis Río Colorado y Navojoa 2 cada uno; San Ignacio Río Muerto, Puerto Peñasco, Magdalena, Álamos, Santa Ana y Huatabampouno cada uno.

Los 10 fallecimientos que se registraron este día, fueron en 8 hombres y 2 mujeres, residentes de: Hermosillo 4; Guaymas 2; Caborca, Navojoa, Cajeme y Nogales 1 cada uno, además,

se confirmaron 3 casos pediátricos, en 3 niñas, acumulándose mil 244 casos en total. Asimismo, se contabilizó 1 caso en una mujer embarazada, alcanzando un total de 466 en este rubro.

A la fecha, se han recuperado 61 mil 614 personas de Covid-19 en Sonora. Al momento, se han realizado 120 mil 375 pruebas, de las cuales 68 mil 346 son casos confirmados y 51 mil 829 son casos descartados. Se han contabilizado 5 mil 384 personas con cuadro leve, 920 activos y 4 mil 464 con seguimiento terminado. Casos COVID-19 en Sonora 68,546 casos confirmados y 5,901 defunciones.

Aprueba Congreso del Estado acuerdos de apoyo a mujeres y protección de escuelas

Acuerdos para que las autoridades en materia de trabajo implementen un programa emergente de empleo temporal para las trabajadoras domésticas y otorguen apoyos económicos a mujeres que

realizan labores de cuidado durante la pandemia por Covid-19, así como para que autoridades estatales y municipales protejan y den mantenimiento a las escuelas de nivel básico del Estado, aprobó el Pleno del Congreso del Estado.

La primera de las iniciativas fue presentada por la diputada María Alicia Gaytán Sánchez, quien expuso que aunado a las condiciones que enfrentan las mujeres en el ámbito laboral, la pandemia que trajo consigo el virus ha causado otro gran problema que va más allá que el de la salud, pues la crisis económica y laboral ha ocasionado mayor afectación a las mujeres, principalmente por la carga de trabajo de cuidados a otros en sus familias.

Agregó que el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Coneval, estima que esta situación podría generar diez millones de personas más en situación de pobreza por ingresos y, potencialmente, entre seis y diez millones más en pobreza extrema, incluso después de terminada la crisis sanitaria.

“Esto resulta preocupante si consideramos que, desde antes de la pandemia, las mujeres dedicaban el triple de tiempo que los hombres al trabajo de cuidados no remunerado, y esto se ha visto agravado por la creciente demanda de cuidados y la reducción de la oferta de servicios causada por las medidas de confinamiento y distanciamiento que provocó la propia crisis sanitaria”, expresó. Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso mañana, con el favor de Dios