El Municipio de Caborca el más “caliente” de Sonora; no ha podido la Guardia Nacional poner orden

El Municipio de Caborca es el más “caliente” de Sonora, en donde todos los días se registran balaceras que dejan cientos de muertes semanales. Los vecinos de la llamada “perla del desierto” no hayan que hacer, si aguantar a que los gobiernos hagan algo para acabar con las bandas del crimen organizado que controlan esa plaza, o cambiar de residencias a otros lugares del estado o del país, pero no encuentran un lugar tranquilo en donde no estén infiltrados estas bandas.

En Sonora lo mismo es el norte que el sur, o los pueblos del río de Sonora o la sierra. La Guardia Nacional no ha funcionado y estamos peor ahora que antes. En Caborca y toda la región del Desierto de Altar, los vecinos salen de sus hogares nada más para lo más indispensable y luego se encierran, por el temor de no ser alcanzados por una bala perdida de los enfrentamientos entre bandas del crimen organizado o entre estas y cuerpos policiacos de los tres niveles de gobierno.

Cabe recordar que los municipios de Altar, Pitiquito y Caborca, entre otros, son lugares en donde se concentran miles de personas de todo el país y de otros de centro y sudamerica, que esperan entrar a los Estados Unidos por la región de El Sásabe. En el ese lugar se contrata a “burreros” para que pasen droga “al otro lado” de la frontera. Otros, tratan de cruzar la frontera por el desierto, uno lo logran y otros son rescatados por la Patrulla Fronteriza deshidratados.

En esa región hace mucho frío en invierno y mucho calor en verano, por lo que siempre es un riesgo cruzar caminando. Es pesado cruzar el desierto en vehículo, con más razón a pie, de ese tamaño es la necesidad de nuestros hermanos latinoamericanos y mexicanos, que buscan una mejor oportunidad de vida. Las autoridades solo les brindan la oportunidad de cruzar el territorio mexicano, pero su peregrinar termina al llegar a la línea fronteriza con la Unión Americana.

Muchos de los centros y sub americanos traen salvoconductos y tienen que los cruces de México a Estados Unidos, a través de “mordidas” a los policías de la Guardia Fronteriza estadounidense, otros traen papeles en donde patrones “gringos” les aseguran empleos. Pero los patrones contratan a trabajadores ilegales, porque le pagan la mitad del salario de sus jornadas. Todo esto es un negocio “chueco”. Los trabajadores legales entran en autobús a la Unión Americana.

En los consulados de Nogales y Hermosillo, en los tiempos de pizcas y levantamientos de cosechas, se ven los autobuses cuando salen llenos de personas con destino a diferentes partes de los Estados Unidos…Estos van legalmente y con un trabajo asegurado en los estados de California, Arizona, entre otros…Lo mismo pasta en otros estados fronterizos México-Estados Unidos. Los trabajadores de Sonora cruzan la frontera legalmente con visas temporales.

Propone Alfonso Durazo revisar la operación del Fideicomiso Río Sonora

El candidato de Morena, PT, PVEM y Panal a la gubernatura del estado, Alfonso Durazo Montaño, propuso revisar la operación del Fideicomiso Río Sonora, ya que aún persisten muchas demandas insatisfechas en los pueblos afectados por la contaminación de Grupo México en el año 2014.

“Vamos a sentarnos a la mesa y a revisar los objetivos del fideicomiso, los fondos que se le dieron, las acciones que se tomaron, las cosas que quedaron pendientes y los fondos remanentes del fideicomiso; en dónde están para destinarlos a cumplir al cien una demanda elemental de los habitantes del río Sonora”, concluyó.

Muere Sylvia Sánchez, esposa del exgobernador de Sonora, Manlio Fabio Beltrones

La mañana de este miércoles murió en la Ciudad de México la señora Sylvia Sánchez, esposa del ex gobernador de Sonora, Manlio Fabio Beltrones Rivera y madre de la senadora SylvanaBeltrones Sánchez. Los restos de la ex primera dama de Sonora fueron velados en una funeraria de Felix Cuevas y hoy recibirá cristina sepultura…Mi Más sincero pésame para el buen amigo Manlio Fabio y su hija, Sylvana y demás familiares…Descanse en paz.

También murió el buen amigo Francisco Verdugo; fue vencido por el Covid-19

También murió el buen amigo Francisco Verdugo, el pasado sábado, trabajador de la Coordinación de Comunicación Social del Gobierno del Estado. Yo no supe hasta ayer, pero desde humilde espacio les deseo una pronta resignación a sus familiares y amigos, que fuimos muchos…Pancho era originario del municipio beisbolero de Empalme…Murió del terrible mal del Covid-19. Descanse en paz el buen Pancho…Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso mañana, con el favor de Dios.

[email protected]

Twitter: elreporteroson