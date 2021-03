Las autoridades deben de poner en la balanza la Salud y el crecimiento económico

Si las playas de Sonora se abren libremente a todos los vacacionistas de Semana Santa, podrían incrementarse los contagios de Coronavirus, porque llegan visitantes de muchos estados de la república mexicana, principalmente de Chihuahua, así como del vecino del norte, Arizona, de la Unión Americana. Es que la economía se debe de activar, porque los empresarios de la rama turística ya no aguantan la ruina. Las autoridades estatales y municipales deben de ponerse de acuerdo, porque nos llega información que se cerrarán las playas y otras de que no se cerrarán………

Es importante una aclaración para que las personas que tengan pensado vacacionar en los lugares turísticos de la entidad planeen bien sus días de asueto…Además, los hoteles, restaurantes, servicios de gasolina, entre otros, se tienen que preparar para recibir como debe de ser a las familias que prefieren las playas y otros atractivos turística de los municipios de los pueblos del río de Sonora y la sierra…Las ciudades también tienen sus atractivos para las personas que nos visitan.

La Semana Santa y la Semana Diabla reactivan la economía en todo Sonora, porque muchas personas visitan las playas y los municipios serranos y del río de Sonora, pero antes de partir a sus lugares de origen, pasan unos días en las ciudades en plan de descanso, por lo que los servidores públicos, como taxistas, choferes de camiones urbanos, despachadores de gasolina, taqueros, hotdogueros y vendedores ambulantes de todo tipo, deben brindarle muy buena atención.

Los turistas nacionales y extranjeros que nos visitan y son bien tratados, son la mejor recomendación paras que cada vez nos visite más gente, además, ellos mismo regresan. Por eso es importante que las autoridades de pongan de acuerdo para bien informar y no dejar con la duda a posibles vacacionistas…Las autoridades deben de poner en la balanza la Salud y la reactivación de la economía, o, establecer un plan en donde no de afecte a nadie. Este martes hubo 15 muertos y 65 nuevos contagios de Covid-19.

Los candidatos a gobernador no se preocupan por el Coronavirus

Los que no se preocupan mucho por el Covid-19 son los candidatos a la gubernatura del estado, que a diario realizan reuniones en donde no se guarda la sana distancia, se saludan de “puño”, de brazo y también hay abrazos muy efusivos. Nada más que no se contagien los candidatos, porque el que caiga primero se “elimina” prácticamente, ya que solo trabajará su equipo de campaña. Los candidatos en este tiempo de coronavirus, no están teniendo contacto con la ciudadanía.

Son más las personas que acompañan al candidato, que los vecinos de las colonias que visitan. Deberían invitar, cuando menos, a las lideresas o líderes de barrio. Asimismo, es necesario más difusión en los medios de comunicación, ya no son cuatro o cinco medios en todo el estado, como antes. También, los equipos de campaña de los candidatos están saturando las redes sociales y la gente ya no lee los mensajes…Son “detalles” muy importantes que se deben de tomar en cuenta.

Reconoce Gobernadora Claudia Pavlovich a trabajadoras de la salud

En agradecimiento por el trabajo profesional y la vocación de servicio que han demostrado ante la contingencia por COVID-19, poniendo su esfuerzo diario y su compromiso para ayudar a recuperar la salud y la vida de las y los sonorenses, la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano entregó reconocimientos a las mujeres trabajadoras de las diferentes instituciones del sector salud en Sonora.

En el marco del Día Internacional de la Mujer, que se conmemora el 8 de marzo, este martes la mandataria sonorense, acompañada de trabajadoras de la salud de instituciones públicas y privadas, socorristas de la Cruz Roja y cerca de mil mujeres conectadas a través de enlace virtual, destacó la valentía de las médicas, paramédicas, enfermeras, trabajadoras sociales, administrativas y personal de intendencia que compartieron en este encuentro su experiencia.

“Me siento orgullosa de cada uno de los testimonios que ustedes nos dieron hoy, porque ese es ejemplo de valentía, de trabajo, de esfuerzo, de compañerismo, de cómo sí podemos sacar adelante las cosas”, expresó. La gobernadora Pavlovich reconoció el trabajo y esfuerzo que las trabajadoras de la salud realizan día a día, ya que durante casi un año han combatido a la pandemia y salvado vidas.

“Por eso mi reconocimiento a ustedes mujeres trabajadoras de la salud, enfermeras, químicas, personal de intendencia, paramédicas, a ustedes que estuvieron ahí y que han estado al frente del primer frente de batalla, donde sé que han visto morir a compañeros de trabajo, y que también sé que han prestado su hombro para llorar la muerte de un paciente”, destacó…Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso mañana, con el favor de Dios

