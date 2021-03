Abran las puertas señores que la pandemia del Coronavirus ya se va

Se acabaron las restricciones en Sonora por la pandemia del Coronavirus, cuando las empresas empezaron a trabajar, se notó el movimiento desde el pasado viernes cuando abrieron sus puertas restaurantes, bares y antros, así como los negocios de todo tipo. El centro comercial de Hermosillo se miró “vivo” con miles de personas en las calles y negocios…Los taxistas subieron los precios por “dejada”, incluyendo los Uber, que tenían fama de baratos.

Ojalá no se incrementen los contagios de Covid-19, porque las autoridades informaron que los hospitales públicos se encuentran al 35 por ciento de su capacidad y los privados al 09 por ciento. Se dice que viene una segunda y hasta una tercera oleada de la enfermedad, por lo que no hay que echar las “campañas al vuelo”. En el comercio local no se está respetando la sana distancia, ni en las reuniones pública, incluyendo a los candidatos a gobernador. La pandemia no ha pasado.

Muchas asistentes a las reuniones no se saludan de mano, lo hacen con el puño de la mano derecha y los políticos hasta se abrazan, todo sea por ganar votos…Los candidatos se deben de cuidar mucho, porque no se deben de enfermar dentro de estos tres meses de campaña, sería terrible para ellos y sus equipos de trabajo, que irían cayendo uno por uno. No sé a cuantos de los seis candidatos ya le pagó el Coronavirus, si les pegó o no, no deben de exponerse mucho.

También se reabrieron las visitas en los penales de Sonora en forma normal, esta es una señal de que todo está bien, o muy bien…Sin embargo se siguen registrando contagios y muertes, en escala menor; los hospitales continúan recibiendo enfermos, la pandemia sigue entre nosotros, por lo que no hay que bajar la guardia, como dice el secretario de Salud, Enrique ClausenIberri. Esta enfermedad llegó para quedarse y vale más que nos vayamos acostumbrándonos.

Continúa a la baja el robo en casas, autos, personas y comercios en Sonora

En el informe mensual de los delitos patrimoniales que se generan a través de los reportes al número de emergencia 9-1-1, en Sonora se registró la mayor tendencia a la baja en robo a casa habitación, negocio, persona y vehículos. En los primeros meses de este 2021 en robo a casa habitación se ha presentado una media mensual de 698, mientras que en 2020 fue de 870, la cual, al comparar los meses enero y febrero de cada año presenta una disminución de 34%. El robo a negocio tuvo un decremento de 37% al compararlo con el mismo periodo, la media se reportó durante 2021 en 397, mientras que el año anterior fue de 498… El robo a persona bajó 39% y se registró una media mensual de 275 en este año y 334 el año anterior. En cuanto al delito de robo a vehículo tuvo un decremento de 50%, lo que arrojó una media mensual este año de 201 y 299 durante 2020.

En el estado opera diariamente el número de emergencia 9-1-1 para atender la denuncia ciudadana y alertar a las policías para que den atención oportuna a sus reportes. El trabajo coordinado con los tres órdenes de gobierno a través de las corporaciones policiales y el personal operativo del C5i Sonora permite inhibir, frenar y evitar que los sonorenses sean víctimas del delito.

La policía debe de poner más atención en los estacionamientos de comercios

Las autoridades deben de poner atención a los estacionamientos de Home Depot, SAM´S y Walmart, en donde opera una banda de rateros que desvalijan los vehículos en cuestión de minutos…El pasado viernes, en menos de media hora, abrieron tres pickup, llevándose dinero en efectivo y otros artículos de valor…Los afectados dicen que el o los guardias de seguridad de la empresa tienen mucho que ver en estos robos, porque le quitan la alarma a los carros y luego los abren.

Lo mismo pasa en los estacionamientos de SAM´S y WalMart, en donde a diario se registran robos a vehículos, a pesar de tantas personas que deambulan por esos lugares. En estas empresas, ubicadas en los terrenos del vado del río de Sonora, hay vendedores de todo tipo de productos, por lo que hacen falta elementos de la policía municipal, de la estatal, o de la Guardia Nacional. Con rondines que hicieran por esos lugares, se acabarían los atracos hechos por profesionales.

Este lunes 08 de marzo es Día Internacional de la Mujer…Felicidades a todas

Este día 08 de marzo se celebra en todo el mundo el Día Internacional de la Mujer, por lo que hay que apapacharlas mucho, pero todos los días, y hacerlas sentir que son indispensables en este mundo, porque si no fuera por ellas nada funcionaría…Las mujeres son el engranaje que mueven al mundo, por lo que hay que tratarlas muy bien, con mucho respeto, cariño y amor. Felicidades a todas ellas y abrazos.

