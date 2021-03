Continúa llegando inversión y generación de empleos a Sonora: Gobernadora

Las empresas cuentan con el respaldo del Gobierno del Estado, que es un facilitador para que se establezcan, crezcan y sean generadores de empleos bien remunerados para las y los sonorenses, aseveró la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano al atestiguar la inauguración de la planta New TechMachinery y el crecimiento y ampliación de las empresas TE Connectivity D&D y ATS/Creation Technologies, que sumarán más de 1800 nuevos puestos de trabajo a la entidad.

New TechMachinery es una empresa pertenece al giro de manufactura de máquinas para la construcción y cuenta con dos plantas en Hermosillo; con la nueva instalación que se inauguró este miércoles, trabajará con procesos de maquinado de control numérico computarizado, soldadura especializada, área de metrología.

Tras el recorrido por la planta, la gobernadora Pavlovich se reunió de manera virtual con Jorge Vidal Ahumada, secretario de Economía; Tony Mazzella, CEO de MazzellaCompanies (propietaria de New TechMachinery); Clark Neft, vicepresidente de New TechMachinery; y Mike Blake, presidente de New TechMachinery, a quienes dio la bienvenida a la entidad y les agradeció su confianza para invertir en el estado y generar más empleos.

“Son bienvenidos aquí siempre, estas facilidades para trabajar el acero y todos los materiales que manejan me ha sorprendido mucho, muchas gracias, señor Mazzella por su confianza, por generar más empleos en Sonora, queremos darle la confianza y como gobierno darle las facilidades para que las cosas se hagan”, señaló.

Alistan, tras 12 años, sanciones por incendio de la Guardería ABC de Hermosillo

La Suprema Corte de Justicia discutirá el 10 de marzo varios proyectos que establecen, en definitiva, que 22 funcionarios federales y locales son culpables, por negligencia, de la muerte de 49 niños y lesiones de 38 más durante el incendio de la Guardería ABC, en junio de 2009. Sin embargo, de ser aprobados los proyectos, ordenará a un tribunal federal de Hermosillo fijar nuevas penas de prisión, que serán menores a las de entre 14 y 29 años que dictó en 2017.

Fuentes de la Corte estimaron que las nuevas penas excederán de cuatro años, y por lo tanto los sentenciados -que han estado libres durante todo el proceso- no tendrán derecho a sustitutivos de la prisión, y tendrán que internarse voluntariamente o se ordenará su reaprehensión. La primera Sala de la Corte, que atrajo el caso ABC en 2018, revisará tres proyectos del Ministro Alfredo Gutiérrez, los cuales fijarán los criterios aplicables a todos los demás.

Dos son amparos de Antonio Salido Suárez, secretario del Consejo de Administración de la guardería, y Martín Lugo Portillo, exdirector de Bomberos de Hermosillo, ambos condenados a 28 años y 11 meses de prisión por el Tercer Tribunal Unitario en Sonora. El otro es un amparo de padres de las víctimas, que impugnaron la absolución de tres supervisoras de Guarderías del IMSS, quienes serían declaradas culpables. Con ello, el total de condenados pasaría de 19 a 22.

En cuanto a los acusados, Gutiérrez propone confirmar que son responsables de homicidio y lesiones culposas, es decir, involuntarios, por la cadena de negligencias que provocó el incendio en una bodega de la Secretaría de Hacienda estatal, contigua a la guardería.

Pero el Ministro considera que el tribunal unitario de Sonora violó el articulo 14 de la Constitución en perjuicio de los acusados, ya que, al calcular la pena de cárcel, no aplicó el artículo 64 del Código Penal Federal (CPF), que regula el “concurso ideal” de delitos, argumentando que, de hacerlo, la pena sería muy baja e iría contra del interés superior de los menores.

Esto llevó al tribunal a multiplicar la pena que fijó para cada delito por cada una de las 92 víctimas -incluidos cinco adultos lesionados- lo que, según el proyecto, fue ilegal, y, de ser aprobado, llevará a reducciones sustanciales de las condenas. Cabe aclarar que, por tratarse de delitos culposos, no se pueden imponer las penas que el CPF preveía para homicidio simple doloso en 2009, de 12 a 24 años de cárcel, sino sólo hasta la cuarta parte, misma situación que aplica a las lesiones.

El caso ABC provocó una investigación de la Corte, que en 2010 declaró que hubo grave violación de derechos humanos, pero rechazó la propuesta de su actual presidente, Arturo Zaldívar, que señalaba como responsables a Daniel Karam y Juan Molinar Horcasitas, ex directores del IMSS, y a Eduardo Bours, exgobernador de Sonora… Zaldívar no participa en la Primera Sala, y ninguno de los cinco Ministros que revisará el caso había llegado a la Corte en 2010.

Los empresarios necesitan abrir sus negocios porque ya no aguantan la ruina

Los pequeños empresarios no aguantan la ruina y es necesario que les autoricen de una vez abrir las puertas de sus negocios, o si no, cerrarlos, en definitiva. Es que después de un año de no tener ingresos y estar pagando sueldos y gastos de mantenimiento, las empresas se fueron a la quiebra y será muy difícil levantarlas. En Sonora se siguen registrando nuevos casos de Coronavirus y muertes, a pesar de que ya inició la vacunación en algunos municipios de la entidad.

Los empresarios tienen razón, pero tampoco se puede dejar al pueblo “a la buena de Dios” y, los gobiernos deben de establecer medidas para evitar el contagio. Son decisiones muy difíciles de tomar, pero se tienen que hacer…Lo única esperanza es la vacuna en contra de la enfermedad, que muy pronto estará en todo Sonora, para que ningún ciudadano quede sin vacunar. No hay que desesperarse y esperar el turno. A mí me dijeron que me iban hablar después del 15 de febrero.

Todavía no me hablan, porque no hay vacuna y apenas acaban de vacunar a los adultos mayores de los municipios más pequeños del Estado…hay que cuidarnos para evitar el contagio del coronavirus: lavarse las manos cada vez que se puede, entre más veces mejor; no saludar de beso, de mano, ni de abrazo…No participar en reuniones en locales cerrados, en donde hayan más de 10 personas y que se guarde la sana distancia…Tenemos que cuidarnos y cuidar a los demás.

David Figueroa, candidato a la alcaldía de Hermosillo, podría ganar la elección

El que anda trabajando muy fuerte en los barrios y colonias de Hermosillo es, David Figueroa Ortega, candidato a la presidencia municipal por el partido Movimiento Ciudadano (MC)…David es un ciudadano honesto, trabajador y buen político. Exdiputado federal, exdirigente estatal del PAN y ex Cónsul de México en los Estados Unidos en San José y Los Ángeles, California. Además, es un empresario minero…No hay que perderlo de vista, porque podría ganar la elección…Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso mañana, con el favor de Dios.

[email protected]

Twitter: elreporteroson