Empatan Pumas Femenil en su visita a Mazatlán

El equipo de la Unam no pudo aprovechar el dominio que mostró en el Kraken en el primer tiempo por lo que se conformó con la igualada

Las Pumas siguen alejadas de la versión que las puso en la cima de la Liga MX Femenil y ahora igualaron 0-0 de visita ante Mazatlán.

El cuadro del Pedregal no pudo aprovechar el dominio que mostró en el Kraken en el primer tiempo por lo que se conformó con la igualada, que las puso, de momento, en el cuarto lugar de la clasificación con 25 unidades.

La visita intentó primero y al minuto 15 Fabiola Santamaría generó peligro en la cabaña de Mariana Zárraga, con un disparo que se fue apenas por encima del arco rival.

La presión volvió al 23′ con un remate de Daniela García que tapó de buena forma la ex guardameta de Cruz Azul.

En el complemento, el conjunto de Miguel Hernández compuso el camino y apretó en los primeros minutos, primero con un cabezazo de Magie Cortés que se fue desviado, mientras que Janae González generó peligro con un remate potente que se fue desviado al 52′.

La más clara de Pumas en el complemento llegó con una jugada prefabricada, en la que García entró sola al área, pero disparó al primer palo de la guardameta, que mandó a córner.

El cuadro auriazul apretó en los últimos minutos del partido pero no fue claro, por lo que se quedó con un punto, que lo puede mantener alejado de los mejores cuatro de la justa, si Chivas no cae en el Clásico ante América.