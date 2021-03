Electriza Gloria Trevi con show a distancia con su streaming «Trevi In Da House»

Si bien los asientos del Teatro Metropólitan estaban vacíos, esto no impidió que la artista se entregara al máximo desde la tarima, luciendo su potente voz en vivo y contando con múltiples coreografías

Sean cuales sean las circunstancias, si hay alguien que sabe cómo irse a lo grande con un espectáculo, esa es Gloria Trevi, prueba de ello fue su streaming «Trevi In Da House«, en el que reuniendo a bailarines, músicos en vivo y una gran producción, brindó un show electrizante, aún a la distancia.

Desde las entrañas del Teatro Metropólitan, en la Ciudad de México, en punto de las 20:30 horas, la transmisión arrancó a través de la plataforma ETicket Live, a ritmo de su éxito «Pelo Suelto», con el que desde el centro del escenario apareció la intérprete de 53 años con la cabellera suelta, lista para dar inicio a su energético encuentro.

«No podemos pretender que es un concierto normal porque ustedes no están aquí físicamente, los extraño tanto, sus gritos, sus voces, su energía, sus locuras», expresó Trevi a sus fans al inicio.

«Ahorita no están y miren nada más este teatro vacío, ¡vean cómo se ve! De verdad que hemos vivido lo inimaginable pero ¡arriba ese ánimo! ¡sí, señor! porque estamos aquí en Trevi In Da House, o sea que ahora sí estoy en sus casas, raza», agregó emocionada.

Temas como «Soledad», «La Noche» «Pruébamelo» y «Me Río de Ti», musicalizaron la primera parte de su presentación, que ilustró a través de visuales con proyecciones coloridas que fueron desde paisajes de océanos y tormentas, destellos y flores, hasta animaciones y caricaturas.

Y si bien, los asientos estaban vacíos, esto no impidió que la artista se entregara al máximo desde la tarima, luciendo su potente voz en vivo y contando con múltiples coreografías y cambios de vestuario para sorprender a sus espectadores, a quienes nunca dejó de hablarles como si se encontraran presentes.

Su éxitos

Éxitos como «Vestida de Azúcar», «Esa Hembra es Mala», «Con los Ojos Cerrados», «No Querías Lastimarme», «Vas a Recordarme» y «5 minutos», también figuraron dentro de su repertorio.

Siendo el segmento con clásicos del auge de su carrera uno de los más especiales, pues junto a canciones como «Dr. Psiquiatra», «Papa Sin Catsup» y «Zapatos Viejos» hasta «Un Día Más de Vida» y «El Recuento de los Daños», la artista hizo alusión a todo lo que le ha dado su trayectoria, proyectando imágenes de sus primeras presentaciones, cuando sólo tenía 15 años.

La celebración de más de hora y media de duración, culminó con los ánimos por los cielos, donde tanto ella como sus bailarines no dejaron de brincar y bailar de un lado al otro del escenario, cerrando con «Todos Me Miran» y tras despedirse regresar con «Gloria».

Probando las inmensas ganas que tiene de volver a ver a su público y regresar a los escenarios, la cantante acabó la transmisión supuestamente obligada por su equipo, quienes tuvieron que llevársela cargando para que culminara su presentación.