Disminuye feminicidio en Sonora

En 25.64 por ciento disminuyó la incidencia de feminicidios en Sonora, al igual que los homicidios dolosos a las mujeres, entre 2019 y 2020, gracias a acciones que en forma transversal han realizado autoridades y sociedad civil, destacó la Fiscal Claudia Indira Contreras Córdova.

Durante un encuentro virtual, la Fiscal respondió inquietudes sobre violencia de género, feminicidio, acoso sexual, violencia intrafamiliar, y otros temas que la audiencia cuestionó, mientras ella expuso los logros y avances que ha conseguido la institución.

La Fiscal General aclaró que algunos colectivos que dan cuenta de los delitos contra la mujer llevan una metodología diferente a la utilizada por la FGJE Sonora, y que eso no está mal, pero esa es una de las razones por las que no coinciden las cifras registradas; sin embargo, ambas, tanto la Fiscalía como las organizaciones de mujeres, buscan un objetivo claro y común, que es, que no haya más víctimas de violencia ni más feminicidios.

Detalló que del año 2015 a 2021 se registraron 188 casos por feminicidio, de los cuales 183 se han judicializado, es decir el 97.34 por ciento y de esos 147 han obtenido ya sentencia condenatoria, esto significa un 78.19 por ciento de los casos.

En cuanto a homicidios dolosos en contra de mujeres se han contabilizado 234 casos, en el mismo periodo de tiempo, y se obtuvieron 223 sentencias condenatorias, esto representa un 95.30 por ciento.

Durante su exposición también explicó que hay grupos que le han solicitado el establecimiento de una Unidad de Análisis de Contexto, la cual ya es una realidad y está a cargo de María Salguero, reconocida investigadora a nivel internacional por haber creado y desarrollado el Mapa de Feminicidios en México.

Por otro lado, detalló las mejoras que la FGJE Sonora ha tenido en cuanto a infraestructura para atender a las mujeres víctimas de violencia, pues ahora se cuenta con los Centros de Justicia para las Mujeres (CJM), ubicados en Hermosillo y Cajeme, y ya se tiene un terreno para hacer realidad uno más en San Luis Río Colorado. Puntualizó que en el CJM de Cajeme desde 2016 a la fecha se han atendido más de 23 mil personas y en el de Hermosillo, desde su inauguración en julio de 2020, más de dos mil 400 usuarias.

Enfatizó que los Centros de Justicia son espacios para todas las mujeres y sus hijos e hijas, son lugares donde siempre serán bienvenidas para recibir asesoría y atención sobre las inquietudes que las aquejen, y tanto ellas como su familia pueden contar con el apoyo que requieran si son víctimas de violencia.

También enumeró otros espacios físicos de obras civiles en que la Fiscalía ha invertido y son ahora una realidad: el Centro Estatal de Datos y Análisis Estratégico del Delito (CEDAE) donde se desarrollan los softwares que actualmente utiliza la FGJE Sonora, el Laboratorio de Inteligencia Científica Forense (CIF), que es un soporte importantísimo en las investigaciones, y las nuevas sedes regionales en Navojoa, Guaymas y Caborca.

Refirió que la Fiscalía de Sonora ha innovado con la implementación y utilización de nuevas metodologías, que han sido apoyo para la reducción de casos de feminicidio o la detección de casos de violencia familiar, como el reto de los 100 días de resultados rápidos, el programa de detección de Violencia de Alto Riesgo (VAR), el modelo de tres pisos, el Protocolo Alba, y otros.