Devastan a Pitt acusaciones de abuso por parte de Angelina Jolie

Aunque ya están divorciados, aún luchan por la custodia de sus seis hijos, por lo que se mantienen en una batalla legal que parece no terminar

De acuerdo con el portal Page Six, Brad Pitt se encuentra desconsolado de que Angelina Jolie lo acusara recientemente de presunto abuso conyugal en el juicio por la custodia de sus hijos.

Y es que, si bien la ex pareja ya está legalmente divorciada, todavía luchan por la custodia de sus seis hijos, por lo que se mantienen en una batalla legal que parece no terminar.

El pasado 12 de marzo, Jolie, de 45 años, presentó documentos judiciales que indicaban que tanto ella como sus hijos estaban dispuestos a ofrecer testimonio y pruebas de sus acusaciones contra Pitt, de 57.

Los documentos judiciales, en este caso, permanecen privados y sellados, pero se filtraron al blog de Hollywood The Blast.

«Brad está desconsolado porque Angelina ha tomado ese camino. Queda mucha emoción después de su matrimonio», compartió una fuente cercana a Pitt al portal Page Six.

«Él ha asumido la responsabilidad de sus acciones y ha reconocido sus problemas pasados, ha dejado de beber y fumar, pero ella nunca ha admitido ningún defecto».

El informante aseguró que si bien el matrimonio entre ambas estrellas fue muy apasionado y tóxico por momentos, también compartieron muchos buenos momentos juntos.

«Brad ha hablado de sus problemas con la bebida y las drogas durante el tiempo que estuvieron juntos. Nunca ha sido arrestado ni acusado de nada y nunca ha habido un informe policial sobre denuncias de abuso conyugal. Hubo el incidente del avión ampliamente publicitado, pero nunca fue acusado.

«Brad y su equipo legal nunca han atacado a Angelina. Pero todos ellos sienten que estas acusaciones fueron calculadas para influir en la opinión antes de la conclusión de su juicio. Brad siente que está cada vez más aislado de sus hijos, y está devastado por eso».

Se espera que el juicio termine el próximo mes y el juez, que Angelina ha intentado y hasta ahora no logró sacar del caso, se pronuncie sobre la custodia.

El juez John W. Ouderkirk ha negado varias veces en el pasado sesgos o prejuicios personales con respecto a cualquier parte en este caso.

Otras fuentes le expusieron a Page Six que los niños han sido entrevistados por terapeutas designados por el tribunal, pero se cree que los informes recientes de que el hijo mayor Maddox, de 19 años, dio un testimonio negativo contra Pitt, son falsos.

El ganador del Óscar está luchando por la custodia física y legal al 50 por ciento de sus seis hijos con Angelina Jolie.