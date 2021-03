Detienen a ex funcionario de Veracruz

El ex Secretario de Gobierno de Veracruz durante la administración de Miguel Ángel Yunes, Rogelio F. C., fue detenido este mediodía por presunta violencia intrafamiliar.

El ex dirigente estatal del PRD fue capturado en Tuxpan, acusado de golpear a su ex esposa Guillermina A. G., reportaron medios locales.

Agentes de la Fiscalía General del Estado de Veracruz cumplimentaron la orden de aprehensión derivada de la carpeta de investigación UIPJ-1/DXI/FE2/522/2021 de la Fiscalía Especializada en la Investigación de Delitos de Violencia Contra la Familia, Mujeres, Niñas, Niños y Trata de Personas.

En marzo de 2020, Guillermina publicó videos en su cuenta de Facebook en los que señaló que fue amenazada de muerte por su entonces pareja para que no lo denunciara.

«Cuando fuiste mi marido, mi esposo ante la sociedad, éramos familia, y tan familia éramos que a pesar de las aberraciones que tú cometías conmigo, yo tenía que -por amenazas tuyas y por ver a mis hijas cómo lloraban porque tú siempre las has chantajeado- tenía que quitar esas denuncias que yo ponía en el Face del sufrimiento que yo pasaba a tu lado», reveló.

«No podía ir a ninguna instancia a poner mi queja porque no podía defenderme legalmente, ¿Cómo lo iba a hacer si tú eras el segundo al mando del Gobierno del Estado de Veracruz? ¿Si el Fiscal en turno (Jorge Winckler) era tu muy amigo? ¿Dónde te iba yo a denunciar?».

Para los comicios de este 2021, Franco fue incluido en la segunda posición de la lista de diputados federales de representación proporcional de la tercera circunscripción del PRD.