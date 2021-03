Despide familia a Isela Vega

La primera actriz, nativa de Sonora, falleció el martes por cáncer de pulmón; su familia se rodeó de buen ánimo y optó por recordarla con alegría

Para despedir a la primera actriz Isela Vega, quien falleció el martes por cáncer de pulmón, su familia se rodeó de buen ánimo y optó por recordarla con alegría.

El cuerpo de la ganadora de cinco premios Ariel, incluido uno honorífico por trayectoria, arribó este miércoles a una funeraria en la colonia San Rafael, donde la verían por última vez sus hijos Arturo Vázquez y Shaula Vega antes de cremarla.

«El ambiente adentro era de muchísima risa; estuvimos viendo videos de ella diciendo groserías, y los dos hermanos están riéndose. Me encanta ver que la gente tome así la muerte porque es un proceso natural», contó la actriz Verónica del Castillo al salir de la funeraria.

El ánimo contrastó con las emociones que los allegados a Vega mostraron al llegar, como Arturo Vázquez, quien dijo que lo quebró la debilidad que tuvo su madre durante su último mes de vida.

«Lo último que recuerdo de ella es que lloré cuando la vi una vez que se cayó en Acapulco. Nunca la había visto a ella, una mujer tan fuerte, en el suelo. La vi en el suelo y no pude más, me solté a llorar.

«Después tuve uno de estos episodios que estoy teniendo ahorita (de llanto), y me dijo: ‘Alégrate'», recordó Vázquez.

La celebridad había mostrado cansancio las últimas semanas que pasó en el Instituto Nacional de Cancerología, pero su familia esperaba su mejora, por lo que no contaba con un espacio reservado en ningún panteón.

Permanecerán cenizas en Acapulco

Pese a que la Asociación Nacional de Actores (ANDA) ofreció conseguir un resquicio, la familia consideraba más práctica la incineración y llevar las cenizas de la artista a reposar en su casa de Acapulco.

Vázquez indicó que logró estar en paz con su progenitora pues alcanzó a despedirse de ella de una forma cordial, y añadió que ella incluso le dejó enseñanzas para mejorar su relación con su padre, el cantante Alberto Vázquez.

«Ella veía la idea de la muerte como una pila que se termina, se acaba, ya no sirve. Hubiese querido entender antes el propósito de su vida; tal vez no conciliaba con su parte no espiritual porque yo siempre he sido muy apegado a Dios, y ella ha sido una mujer muy práctica. No estaba enojada con Dios, sino con los que imparten la injusticia dentro de la iglesia.

«Además, tuve que vivir en muchas partes: internados, con tíos, abuelos y vecinos, porque mi mamá nunca paró de trabajar; su vida era su trabajo al máximo con cámaras y libretos. Hace dos semanas le envié una carta, también a mi papá le envié una carta para que me perdonara mis tarugadas, porque con los años uno va aprendiendo las cosas y asimilando mejor», expresó.

El descendiente de la estrella de «La Ley de Herodes» también agradeció las muestras de cariño y la despedida que le dio el Presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia de prensa matutina.

Shaula Vega, a quien la protagonista de «La Viuda Negra» procreó con Jorge Luke, sólo salió a comprar flores y prefirió no hablar con los medios, pues dijo que quería volver junto a su madre.