Desechan caso de abuso sexual contra ex magistrado

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ) no ejercerá acción penal contra el ex magistrado, Manuel Horacio C. L., denunciado por la madre de sus hijas por abuso sexual contra ambas menores de edad.

«Nuestro personal agotó todos los recursos de investigación con los que contamos. En ese sentido, informamos que luego de llevar a cabo las diligencias, dictámenes y entrevistas que dictan los protocolos en delitos sexuales, hemos determinado el No Ejercicio de la Acción Penal, al considerar que no existen elementos probatorios que permitan formular una imputación ante un juez de control», informó la FGJ.

El 23 de septiembre de 2019, la ex esposa del hombre acudió ante las autoridades capitalinas para denunciar que el padre de las niñas, de siete y cinco años, presuntamente abusó sexualmente de ellas, por lo que las menores de edad fueron atendidas sicológicamente por la Fiscalía.

«La Fiscalía ponderó en todo momento el interés superior de la niñez y la protección de las víctimas. Pusimos a disposición de la denunciante los canales institucionales y permitimos el acceso abierto tanto a carpetas de investigación como a las diligencias realizadas», dio a conocer la FGJ.

Manuel Horacio C. L. fue magistrado del Tribunal Superior de Justicia capitalina, y luego de la denuncia en su contra, la Comisión de Administración y Procuración de Justicia del Congreso capitalino le negó la ratificación del puesto, con una votación unánime, en febrero de 2020.