Desdeñan diputados derechos de los usuarios del transporte

A más de un año de que la Unión de Usuarios de Hermosillo presentó al Congreso del Estado la iniciativa de Ley de los Derechos de los Usuarios del Transporte Público, no han tenido respuesta.

Ahí se abordan particularmente los temas de la ampliación del encendido del aire acondicionado y la indemnización económica temporal para usuarios del transporte en caso de accidente.

El pasado 23 de febrero integrantes de la asociación acudieron al Poder Legislativo del Estado donde entregaron un oficio solicitando se le diera celeridad a dicha propuesta de Ley, pero ha faltado voluntad y compromiso por parte de los legisladores para hacerlo

Ignacio Peinado Luna, dirigente de la UUH, dijo que siguen a la espera de que se concrete la reunión con la Comisión del Transporte y Movilidad, para sacar adelante esta iniciativa y buscar la aprobación del mismo.

«El tema de la Ley de Derechos de los Usuarios y de Indemnización Económica es fundamental, no podemos seguirlo postergando, hay muchos testimonios de usuarios con daños colaterales, con consecuencias, víctimas de accidentes del transporte público, entonces estamos frente a una realidad, y esas personas son seres humanos y la responsabilidad del legislador es promulgar este tipo de instrumentos que nos den certeza jurídica a los usuarios, del tal suerte que, en este momento, en este rubro estamos en un estado de indefensión», apuntó.

Peinado Luna resaltó que hasta el momento no ha habido voluntad de los integrantes de la Comisión del Transporte y Movilidad para sacar adelante este tema, y eso habla mucho de su insensibilidad y falta de compromiso, de incongruencia de sí mismos, de no empujar medios que son de gran utilidad para los usuarios del transporte público, porque es indispensable este instrumento que de gran beneficio para los usuarios que hacen uso de este medio para desplazarse.