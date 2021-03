Descarta Frida Sofía reconciliación con su madre

En una etapa de su vida en la que su bienestar mental es prioridad, Frida Sofía no cree en la reconciliación con su mamá, Alejandra Guzmán, porque entre ellas se interponen años de dolor.

«No es que Frida Sofía se enojó de repente e hizo su pinche berrinche. Esto lleva toda mi vida. Es un dolor, es un veneno encapsulado que he tenido, que es polvo, lo barres y lo cubres con el tapete, pero al final ahí sigue.

«Obvio, la caca flota. Y no es un berrinche nada más, es toda mi vida. Esto hace casi imposible, como le dicen ustedes, la reconciliación», aseguró en entrevista.

Aunado a esto, señaló la modelo, no percibe un deseo de arreglar la situación por parte de la rockera.

«Es que la actitud y la conducta de Alejandra no ha cambiado. Y la verdad llevo cargando con esto toda mi vida. He sido codependiente de ella toda mi vida. Me toca a mí hacer mi vida».

Compartió que llevan alejadas casi tres años.

«Ya no me duele, te lo juro, como que pasó todo y ella hizo tantas cosas que también fueron mentiras, que este aprecio ya no existe. Y sé que suena muy fuerte, y me van a decir que ‘es la mamá’, pero también tienes que hacer tu papel como madre».

La hija de la intérprete de «Hacer el Amor con Otro» y del empresario Pablo Moctezuma, habla de una madurez en este momento de su vida que llega a los 29 años.

«Creo ya pasé por absolutamente de todo, excepto tener un hijo y una familia, pero fuera de eso, ¿qué más? Es mi mayor sueño ser una madre responsable, presente, y más que nada disciplinada y madura, porque si no, ¿para qué traes a un escuincle, no?

«Siento que sí he vivido mucho. La mayoría de mi vida ha sido muy conflictiva, pero me ha enseñado tanto que, como dicen, ya es el fondo de la olla», agregó.

Dice que lo vivido le da fortaleza para enfrentar su futuro, con todo y las críticas que nunca dejan de acecharla.

«En esta madurez está mi salud mental, y como dije, los hechos hablan por sí mismos», manifestó la intérprete, quien promueve su canción «Chicas Malas«, a dúo con Mari Burelle.

Durante la pandemia, dijo, se ha podido redescubrir en la soledad. Construyó muebles para su apartamento y buscó otras opciones de negocios.

Como la línea de joyería que está por lanzar, FG Beauty, junto a su prima Giordana, hija de Luis Enrique Guzmán, la única de la familia con quien tiene contacto.