Desaíran mujeres la convocatoria a paro de labores

Aunque a nivel nacional, colectivos se pronunciaron que este 9 de marzo las mujeres no se presentaran en sus centros de trabajo por el Día Internacional de la Mujer, en Sonora no se asumió ese acuerdo ante las complicaciones que representaba tal acción.

En redes sociales, grupos feministas convocaron por segundo año consecutivo a ‘#UnDiaSinNosotras’, aunque en muchos ámbitos no se reanudan plenamente las actividades por la contingencia sanitaria por Covid – 19, como en lo educativo.

Sin embargo, este año no todos los colectivos de mujeres del país se sumaron al llamado, en Sonora las organizaciones no se adhirieron a la convocatoria al resultar complicado para muchas mujeres que apenas se están reactivando en sus labores después de un difícil año en la economía y la salud.

Los colectivos sonorenses no hicieron ningún pronunciamiento al respecto durante las actividades realizadas antes y durante el Día Internacional de la Mujer, por lo que no se difundió la posibilidad de no acudir a los centros laborales.