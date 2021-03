Derrotan Rayados a las Águilas 2-0

América no funcionó en Dallas, cayó ante Rayados, pero al menos volverá con algo bueno de Estados Unidos: el regreso de Bruno Valdez.

El zaguero paraguayo volvió a la actividad con el primer equipo azulcrema, luego de ocho meses fuera por una lesión de rodilla izquierda, en el compromiso amistoso en el que Monterrey venció 2-0 a las Águilas.

Valdez, quien ya había tenido minutos con la Sub 20, fue titular con el cuadro de Santiago Solari, que no pudo darle una alegría a la afición americanista que, de los 18 mil asistentes en el Cotton Bowl, fue mayoría y además dio de qué hablar, pues ingresó pirotecnia y lanzó en constantes ocasiones el grito de «¡Ehhh Pu…!», que ha vuelto a ser un dolor de cabeza para la Federación Mexicana de Futbol.

La primera del encuentro fue para el América, que estuvo cerca de abrir el marcador en los botines de Federico Viñas, quien disparó fuerte desde fuera del área pero no pudo vencer al arquero; un minuto después, Arturo González calló a la afición azulcrema del Cotton Bowl con un remate de tiro libre que puso en el ángulo.

Minutos después, González tuvo el 2-0 en sus botines, pero no pudo superar a Oscar Jiménez en el mano a mano.

América siguió sufriendo e incluso se salvó con un doble remate que Maxi Meza mandó por un costado, a pesar de tener la puerta abierta y al arquero prácticamente vencido.

El complemento no pintó mejor para el cuadro de Coapa, pues Ake Loba se quedó cerca de poner el 2-0 con un fuerte remate que pasó cerca del palo de Jiménez a los 7 minutos de la segunda parte; al 70′, llegó el segundo golpe con un golazo del joven de 20 años Jaziel Martínez, quien anotó su primera diana como jugador del primer equipo con un remate desde fuera del área, que terminó en la red con colaboración del arquero.

Los azulcremas apretaron en el final del encuentro, pero no lograron mostrar su mejor versión, situación que deberán de cambiar para el cierre del Guardianes 2021, en el que buscarán mantenerse en los primeros cuatro lugares de la clasificación.