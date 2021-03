Denuncia jovencita agresión sexual

Una joven denunció en redes sociales haber sido agredida por un individuo que le hizo tocamientos mientras la tenía sometida por el cuello, el cual la abordó mientras estaba en el estacionamiento de una tienda departamental; publicación que se hizo viral.

La perjudicada señaló que se encontraba en el establecimiento denominado Walmart, situado en bulevares Luis Donaldo Colosio y Antonio Quiroga, en la zona poniente de Hermosillo, cuando eran las 15:50 horas del pasado lunes.

En su muro de Facebook narró lo sucedido de ésta manera: “El morro de las fotografías me ahorcó y me manoseó en el estacionamiento de Walmart Colosio, Hermosillo, Sonora, a plena luz del día 3:50 pm aproximadamente el día de hoy.

“Yo estaba guardando las compras en la cajuela de mi carro cuando lo vi parado atrás de mi, pero pensé que estaba esperando el carrito, no sé por qué pensé eso, eso fue lo primero que me pasó por la mente, cuando estaba terminando de guardar todo, me agarró por detrás y me ahorcó con un brazo y me manoseó con el otro.

“Empecé a gritar y gracias a dios traía a mi mamá que estaba esperándome arriba del carro y se bajó cuando escuchó mis gritos y este ogt (sic) al darse cuenta que no estaba sola se fue corriendo y se cruzó el boulevard, lo seguí en el carro, se metió a una plaza, me bajé y lo correteé con todo el miedo del mundo, pero el coraje pudo más y logré grabarlo, me devolví porque pensé que me atacaría, me subí al carro lo seguí pero lo perdí de vista, me siento con mucha impotencia de que ni siquiera al pnch (sic(súper se puede ir a gusto.

“Tengan mucho cuidado, volteen para atrás, traigan algo con que defenderse, yo no supe que hacer, solo grité y no se confíen porque a pesar de que había gente viendo nadie hizo absolutamente nada por ayudarme, NO TRAÍA ESCOTE, NO TRAÍA SHORTS, NO TRAÍA VESTIDO, TRAÍA PANTALÓN, NO ANDABA TOMADA, NO ANDABA DE FIESTA, PASÓ EN EL SÚPER A PLENA LUZ DEL DÍA!

“Yo no tengo la culpa y si hubiera sido en una situación como las que mencioné anteriormente aún así no sería mi culpa, el oficial que llegó me preguntó que si por que el vato hizo lo que hizo!!! Neta? No sé qué hubiera pasado si no hubiera llevado a mi mamá a que me esperara afuera en el carro.

“LES PIDO DE FAVOR QUE COMPARTAN PARA DAR CON ÉL, no quisiera que esto quedara así. Me siento muy triste, me siento traumada le quité el sonido a los videos porque me da hasta vergüenza que escuchen mis gritos con la voz quebrada y enojada!, relató.

Interpone denuncia

Personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora informó que fue ayer por la tarde cuando la joven acudió a interponer la denuncia correspondiente.

Antes, tras «el escándalo» en las redes sociales, las autoridades aseguraban que no había denuncia por el incidente, y conminaban a la joven para que lo hiciera y poder actuar en consecuencia, lo cual ya ocurrió.