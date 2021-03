Da triunfo confianza a «El Gallo» Estrada

Juan Francisco «El Gallo» Estrada dio una gran pelea ante Román «El Chocolatito» González, pero ni él estaba convencido de que su esfuerzo fuera recompensado con un triunfo con el que unificara los campeonatos peso súper mosca del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).

«Cuando terminó la pelea acabé satisfecho, porque sentí que di todo, no sentí que me haya faltado algo por hacer”, dijo Estrada al final del combate. “Yo no pensé que podía perder, pero sí que podían marcar el empate. Si me dio mucho gusto saber que gané”.

Con este resultado Estrada ha cobrado revancha de todos los rivales con los que ha perdido en su trayectoria profesional. Cayó ante González en 2012, frente al tailandés Srisaket Sor Rungvisai en 2017 y contra Juan Carlos Sánchez en 2011 y a todos ya ha tenido la oportunidad de vencer en una revancha.

La victoria de «El Chocolatito» en la primer pelea también fue polémica, ya que muchos vieron a «El Gallo» como ganador. Estrada no descarta la opción de que se pueda dar una tercera pelea ante González, ya que han sido grandes batallas.

«Han sido 24 rounds, creo que la gente está contenta con lo que ha visto, y si quieren una tercera pelea creo que con gusto se la podría dar”.

Sin embargo, González afirma que él se siente ganador de las dos peleas y que no piensa en una tercera pelea ante el mexicano.

«Yo he sido superior en las dos peleas”, dijo «El Chocolatito». “Estrada es una gran peleador, han sido dos grandes peleas, pero yo gané ambas y creo que ya no hay nada más que demostrar”.

Estrada tiene pendiente una tercera pelea ante Sor Rungvisai, quien es el retador oficial del Consejo Mundial de Boxeo.