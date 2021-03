Cumplen tres días de bloqueo viudas de policías

Suman ya 35 esposas de policías fallecidos en cumplimiento de su deber, las que mantienen cerradas a la circulación dos de las vialidades principales de Hermosillo

Tras cumplirse tres días del bloqueo permanente que realizanlas viudas de policías sonorenses caídos en el cumplimiento de su deber, siguen sin recibir solución a su exigencia del pago de indemnizaciones que les corresponde por Ley, y denunciaron insensibilidad de parte de las autoridades estatales.

Ya suman 35 esposas de policías fallecidos en enfrentamientos las que mantienen cerradas a la circulación dos de las vialidades principales de la ciudad de Hermosillo.

Dolores Esther Sol Rodríguez, quien perdió a su esposo el 28 de febrero del 2011, señaló que las autoridades estatales se niegan a otorgarles un documento notariado con las fechas de pago para cada una de las afectadas y familiares de los elementos caídos.

«Seguimos aquí, ellos piden que nos levantemos y nosotros les dijimos que para ello habrían de firmar un acuerdo notariado donde se estipula las fechas de pago para cada una de las viudas de policías caídos, pero no quisieron. Primero dijeron que si con la propuesta de ellos de que se les atendería por medio de la Comisionada de Víctimas, pero realmente vemos que no hay seguridad, ni certeza», dijo.

Desconfían de la palabra de las autoridades

Debido a que ya han sido engañadas anteriormente con promesas sin cumplir, Sol Rodríguez dijo que desconfían de los acuerdos que les hacen, y para levantar el plantón que iniciaron el pasado martes 16 de marzo, en el bulevar Rosales e Hidalgo, y Pino Suárez y avenida Sufragio Efectivo, tendrían que entregarles dicho documento notariado, pero no hay disponibilidad para ello.

Mencionó que Rodrigo Ernesto Salazar, representante legal de las afectadas, sostuvo una reunión con autoridades de Secretaría de Gobierno y de Tesorería, donde está fue la promesa de inicio, pero posteriormente no quisieron sostenerla, luego de pedirles que incluyeran las fechas de pago para cada una de ellas.

Las manifestantes están exigiendo el pago de pensiones y seguros que se les adeuda desde hace poco más de cinco años y que establece la Ley de Víctimas, misma que asciende a una bolsa de 50 millones de pesos, es decir, 10 millones anuales que la Federación otorga para este pago, y que el Gobierno del Estado no ha entregado a las esposas de los elementos caídos de todo el Estado.

La representante de las viudas que se encuentran bloqueando el punto de la calle Pino Suárez y avenida Sufragio Efectivo, aseveró que continuarán en su lucha hasta que se den las condiciones y empatía de las autoridades de gobierno para hacer las cosas cuál debe ser, dentro de la legalidad y del buen sentido común para todos.

Tomarán otras medidas de presión

Añadió podrían ampliar el cierre de calles o tomar otras medidas, de continuar la cerrazón de las autoridades estatales a efectuar el pago que les corresponde por Ley.

«Hacemos un llamado tanto a la gobernadora Claudia Pavlovich, como a las autoridades que representan o tienen la responsabilidad de llevar bien esto a que recapaciten, que entiendan que no es un pliego petitorio, es una ley federal la que las respalda, además de tratarse de un recurso que está etiquetado para ello en el presupuesto estatal, entonces no sé por qué no nos quieren pagar», enfatizó.