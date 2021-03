Confirman 11 defunciones por Covid-19

A pesar de que el vienes la Secretaría de Salud Federal anunció que Sonora pasó a semáforo verde, es primordial que la ciudadanía se siga cuidando como si estuviera en rojo, pues solo así se evitará que los casos por Covid-19 repunten.

Lo anterior lo expresó el secretario de Salud en la entidad, Enrique Clausen Iberri, tras informar que este sábado se confirmaron 11 defunciones y 100 casos nuevos de coronavirus.

El funcionario detalló que alcanzar el semáforo verde ha costado la vida de al menos cinco mil 879 sonorenses, y más de 68 mil contagiados y que, en esta lucha por alcanzar el verde, al menos 113 trabajadores del sector Salud han muerto en la batalla.

“Para alcanzar el verde pasaron 41 semanas y muchas desgracias durante este tiempo. Mucha gente ha jalado, pero también hay que aceptar que otros no se han sumado a esta lucha contra la pandemia; que todo este esfuerzo no se tire por la borda.

«Estar en verde no significa de ninguna manera que ya no tenemos riesgos de contagios y muertes. Hay que dejarlo claro y si no te quieres equivocar tienes que saber que el virus no se ha ido”, expresó.

Clausen Iberri detalló que en todo este tiempo, se tiene conocimiento de cómo se mueve el virus, y que los adultos mayores son más frágiles y son quienes padecen más riesgo de complicarse, por lo que, poco se habrá ganado si todo esto no nos ayuda a cuidarnos.

El secretario de Salud reiteró que la vacunación va lenta, por lo que es importante no arriesgarse y no acudir a lugares con aglomeración, “Protégete y protege a tu familia del virus”.

En cuanto a los datos estadísticos de este sábado, se informó que se confirmaron 11 decesos en seis hombres y cinco mujeres y con ello se acumulan cinco mil 879 defunciones.

Se suman, además, 100 nuevos contagios por Covid-19, en 53 mujeres y 47 hombres; con estos suman 68 mil 100 casos en total dese el inicio de la pandemia.