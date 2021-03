Confía Lupita Jones en capacidad para gobernar

La ex Miss Universo se sabe dueña de una formación como líder y de un carácter y disciplina que dan resultados

Reconoce que no tiene experiencia política, pero, al mismo tiempo, se sabe dueña de una formación como líder y de un carácter y disciplina que dan resultados.

Por ello, Lupita Jones aceptó que a sus 53 años se siente lista para dar el paso de incursionar en la política y aspirar por la Gubernatura de Baja California por la alianza con el PRI, PAN y PRD.

«Yo me siento capaz, porque soy una mujer acostumbrada a trabajar, a enfrentar retos, a tomar decisiones, a trabajar en equipo, rodeándome de las y los mejores para buscar la excelencia en todo lo que hago y eso es lo que yo pongo al servicio de los bajacalifornianos.

«Tengo una visión 360 de mi Estado y estoy captando esa necesidad y falta de atención que la gente siente. Hay un gran abandono y no ha habido la voluntad de proyectar a nuestro Estado hacia los niveles que es capaz de llegar y, justamente, quiero empezar de ahí a construir el Baja California que todos merecemos», aseguró la Miss Universo 1991.

Su popularidad como figura pública o los altercados que ha enfrentado, destacó la directora del concurso Mexicana Universal, no pueden afectar a favor o en contra su proceso.

«Ser una celebridad no juega ningún papel en esta responsabilidad, aquí lo que importa es poner tu capacidad, tu eficiencia y espíritu de servicio para los demás y eso es estoy poniendo sobre la mesa.

Aclaró que desde hacía mucho tiempo atrás había recibido invitaciones para cambiar de escenario, pero no lo creyó conveniente en ese momento.

La decisión final la tomó gracias a que pudo tener una cercanía con personas de distintas localidades alrededor del Estado.