Conectará Ernesto  Gándara la educación de niñas y niños

La pandemia dejó al descubierto la falta de oportunidades en muchos temas, particularmente en la educación, a la que con la nueva realidad virtual no todos los niños podían acceder, por eso en mi Gobierno conectaré a todos los pequeños estudiantes, afirmó Ernesto el “Borrego” Gándara.

El Candidato de la Alianza “Va por Sonora” en la propuesta de este jueves, detalló que otorgará paquetes digitales con conexión a internet, así como las herramientas que les permitan trabajar, se trata de ponerlos en nivel y darles igualdad de condiciones y oportunidades.

“Un gran aprendizaje de este último año lo resumo en lo que me dijo una señora hace poco, ¿para qué quiero uniformes para mis hijos si lo que necesitan es internet para hacer sus tareas? Pues tiene toda la razón, en Sonora más de la mitad de los niños no tienen acceso a Internet”, expresó el Candidato de la Alianza.

Las exigencias del mundo actual sobreponen la importancia de actualizar y dotar de estas herramientas a los y las niñas de sonora, dijo el “Borrego” Gándara en un encuentro con mujeres y madres de familia.

“Estamos viviendo el futuro, siglo XXI, los niños son nuestra realidad y a los niños hay que darles las herramientas del presente y del futuro; y las herramientas es el internet y es todo el paquete digital, no podemos hablar de combatir la desigualdad si no hablamos de la educación y la educación para los niños y no lo podemos hacer si nos vemos atrasados en las herramientas que todos los niños de Sonora deben tener”, detalló.

En Sonora más de la mitad de los niños no tienen acceso a internet, señaló, antes de la pandemia realizar las tareas les implicaba dificultades, pero con la adaptación del ciclo escolar virtual prácticamente los imposibilita a acceder a la educación.

Reconoció que será una tarea titánica, pero no imposible, porque desde el principio de la administración se canalizarán recursos presupuestados para entregarles las herramientas digitales a quienes lo requieran.

“Sé que es un gran reto, pero hay que darlo, hay que trabajarlo durante los próximos seis años y desde luego con las próximas generaciones, necesitamos conectar a los niños sonorenses con un futuro ganador”, mencionó el “Borrego” Gándara.

Atender la vulnerabilidad de las personas ha sido un compromiso implícito en mi carrera como servidor público, aclaró, es por eso que durante estas primeras tres semanas de campaña se han enfocado las propuestas en las mujeres, la reactivación económica y educación.

“Porque no hay sonorenses de primera, ni de segunda, la igualdad y estabilidad social llegará a todos los rincones del estado de la mano del Gobierno de la Sonora Ganadora”, culminó el Candidato de la Alianza.