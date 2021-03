Compromete Ernesto Gándara apoyo a comunidades rurales

Las comunidades rurales tendrán en mí Gobierno el empuje que necesitan, me aseguraré que el progreso llegue al Fuerte Mayo y a todo Sonora, garantizó Ernesto el “Borrego” Gándara durante una reunión con el sector social de esa región.

El candidato a gobernador de la Alianza “Va Por Sonora” platicó con productores, ganaderos, pescadores, representantes indígenas Mayos, mujeres, artesanos, jóvenes y adultos mayores, a quienes les adelantó que las mejoras se concretarán en su administración.

“El Fuerte Mayo es para mí una prioridad, es la primera región del sur del estado y será una prioridad fundamental para mí si los sonorenses así lo deciden llevarme a la Gubernatura del Estado”, declaró el “Borrego” Gándara.

Durante una gira por el sur de Sonora, el Candidato de la Alianza se comprometió a construir un centro especializado para la lucha y detección del cáncer, además de una unidad de estabilización médica, así como el otorgamiento de becas a estudiantes, mejorar la infraestructura para el riego y los ganaderos.

La zona está compuesta por más de 3 mil 400 usuarios en 32 ejidos, además de 23 mil hectáreas de cultivo, mejorarlo y elevar su nivel y calidad de vida de sus habitantes requiere recursos y apoyo de los Gobiernos, que poco han hecho por apoyarlos, dijo.

El aspirante a Gobernador dio a conocer el proyecto de Becas Cosecha, encaminada a jóvenes para garantizar sus estudios, y no tengan que interrumpirlos por motivos laborales y económicos.

“Las becas cosecha, particularmente para las jóvenes pero en principio enfocadas a las niñas a las mujeres, a las hijas que no estén en el trabajo, que estén en el estudio, que puedan superarse, que puedan ser un orgullo de sus padres”, dijo Gándara Camou.

Los participantes en la reunión denunciaron los recortes que el Gobierno Federal ha realizado a programas prioritarios como el de apoyo social Prospera, o el empleo temporal a pescadores de la región durante la temporada de veda que los ha obligado a migrar, abandonando a sus familias en la búsqueda del sustento económico.

Reynaldo Félix Gutiérrez, Presidente del Distrito de Riego del Fuerte Mayo, expuso que es necesario impulsar proyectos para fortalecer las actividades productivas y darle solución a la añeja problemática de agua que paraliza la producción durante más de 3 meses, afectando económicamente a los productores.

Después de escuchar a los ciudadanos Ernesto Gándara aseguró que intercederá ante la Federación para exigir lo que a los sonorenses les corresponde.

Dijo que tan solo en el tema de Prospera la afectación a los huatabampenses, como jefas de familia o becas estudiantiles se recortaron en un 50 por ciento.

“No puede ser, no debe ser, son derechos de la gente, no es dádiva, no es el apoyo de un señor que es gobernante o de una gente que está en el Gobierno o los Palacios”, reclamó el Candidato de la Alianza.

“Vamos a darle valor agregado a lo que hacemos, que nuestro esfuerzo no sea en vano, que tengamos mejores precios del camarón, que le pongamos el valor agregado a la jaiba, si lo logramos exportar y le ponemos valor vamos a tener mejores recursos”, detalló Gándara Camou, luego de escuchar a un productor pesquero de Yavaros, quien expuso las inquietudes que al sector afectan.