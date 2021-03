Comparte Rozalén Goya con México

La cantante española Rozalén compartió su Goya por Mejor Canción Original con México y La Sonora Santanera.

«Este es un premio compartido con México, con La Sonora Santanera. ¡Qué súper emocionante!», dijo la cantautora al aceptar el reconocimiento. La intérprete ganó el premio por el tema «Que no, Que no», de la cinta «La Boda de Rosa», dirigida por Icíar Bollaín y protagonizada por Candela Peña, sobre una mujer que decide dejarlo todo y centrarse en ella misma y su felicidad.

«Millones de gracias a los que nos escuchan y me quieren tal y como soy», añadió.

«Si me lo permiten, las casas están llenas de Rosas, de mujeres cuidadoras. Ahora viene una fecha importante (Día Internacional de la Mujer), pero todos los días lo son, aunque no nos dejen, desde nuestra ventanita, podemos decir muchas cosas y seguir reivindicando».

En la categoría también estaban nominadas «Sababoo», de Cherif Badua y Roque Baños; «El Verano que Vivimos, de Alejandro Sanz y Alfonso Pérez Arias; y Lunas de Papel, de Carlos Naya.