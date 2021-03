Colapsan manifestante tránsito vehicular

Viudas y familiares de policías caídos en el cumplimiento de su deber, se manifestaron nuevamente, y en esta ocasión bloquearon la circulación del bulevar Rosales e Hidalgo, y calle Pino Suárez y avenida Sufragio Efectivo, para exigir el pago de indemnizaciones que les corresponde por Ley, lo que generó un caos vial.

Advierten además que este plantón será permanente en tanto no reciban una respuesta satisfactoria.

Desde las ocho de las mañana un grupo de aproximadamente 30 personas, entre esposas e hijos de agentes caídos de todas las corporaciones del Estado, obstruyeron el libre tránsito de dichas rúas, colocando cintas amarillas amarradas a cada extremo de la vialidad, carpas y sillas, y pequeños ataúdes de madera en representación de los policías caídos.

En ambas vialidades bloqueadas también se observaron pancartas colgadas con las leyendas «Manifestación pacífica de viudas de policías. Estaremos aquí hasta que se nos pague lo que por ley nos corresponde» y «Gobernadora Pavlovich se niega a indemnizar a familias de policías caídos en el cumplimiento de su deber».

Erika Velázquez Beltrán, cuyo esposo falleció en Cananea en el 2007, señaló que en la pasada manifestación el día 4 de febrero, las autoridades se comprometieron a hacer el pago el día 18 del mismo mes pero a la fecha no lo han efectuado, por lo que tomaron la decisión de salir a manifestarse nuevamente y no retirarse hasta que les paguen lo que por Ley les corresponde.

Adeudos desde hace cinco años

Afirmó que están exigiendo el pago de pensiones y seguros que se les adeuda desde hace poco más de cinco años y que establece la Ley de Víctimas, y que equivale a una bolsa de 50 millones de pesos, es decir, 10 millones anuales que la Federación otorga para este pago, y que el Gobierno del Estado no ha entregado a las esposas de los elementos caídos de todo el Estado.

«Nosotras somos 20 viudas de diferentes municipios del Estado, que tenemos la calidad de víctimas y están 10 más en proceso. El monto mayor que se adeuda es de un millón 300 mil pesos pero varía dependiendo del concepto y años de servicio, porque hay policías municipales, estatales, AMIC, de diversas corporaciones», comentó.

Por su parte, Dolores Esther Sol Rodríguez, viuda del agente Miguel Ángel López Román quien falleció durante un enfrentamiento en Hermosillo el 28 de febrero del 2011, explicó que desde el 2015 se presentamos como víctimas pero el gobierno no las quería tomar en cuenta por lo que interpusieron un amparo y un magistrado las revictimizó, por lo que actualmente hay un padrón de 30 viudas de policías que iniciaron este trajinar para que les paguen lo que corresponde a la Ley de Víctimas de los Policías caídos en el cumplimiento del deber.

«Desde el 2015 el gobierno del Estado está recibiendo de la Federación 10 millones de pesos anuales para ese fondo, y a casi el final de su mandato tiene 60 millones de pesos de la Ley de Víctimas, y pacíficamente estamos pidiéndole que se nos pague esa indemnización que viene contemplada en el presupuesto; entonces lo que queremos es que sean sensibles y que nos paguen, y no nos vamos a mover, aquí vamos a permanecer, porque las autoridades no nos quieren atender y darnos lo que nos corresponde», expresó

Ya no queremos negociación, queremos el pago», manifestaron las afectadas.

Las manifestantes también colocaron cintas amarillas a altura del bulevar Rosales y avenida Serdán, por lo que elementos de Tránsito desviaron el tráfico para evitar accidentes

Derivado del bloqueo que realizaron y que las manifestantes, lo que causó la molestia de algunos automovilistas debido al congestionamiento que se generó en ese punto.