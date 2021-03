Colapsa tubería de agua en Las Minitas

Personal de AguaH laboró mediante el redireccionamiento del flujo de agua y los usuarios conservaron el servicio

Un redireccionamiento de flujo en las redes de agua potable evitó que usuarios de la colonia Las Minitas se quedarán sin servicio, luego del colapso de un tubo de drenaje que requirió atención inmediata, informó Herman Valenzuela Salas.

El coordinador Operativo de Agua de Hermosillo señaló que la rehabilitación de un colector de drenaje que presentó ruptura en la esquina del callejón Francisco Villa y calle Francisco Villa obligó a cerrar la válvula en línea de 12 pulgadas que abastece a ese sector, para aislar la conducción de agua potable y permitir los trabajos de reparación.

Valenzuela Salas explicó que esto se debe a que la tubería de agua dificultaba el uso de maquinaria pesada para reparar el tramo dañado, por lo que se optó por cerrar el flujo del líquido.

“La confluencia de tuberías de agua potable y de drenaje en la colonia Las Minitas en lo que es el callejón Francisco Villa y calle Francisco Villa obligó a cerrar una válvula de 12 pulgadas que abastece a ese sector, sin embargo por los redireccionamientos de flujo que se hicieron en redes, es posible mantener el servicio aún y cuando tenemos bloqueado por completo para no afectar a los tres mil usuarios de esa colonia ubicada al sur de la ciudad” dijo.

Indicó que de no presentarse inconvenientes los trabajos quedarían concluidos en el transcurso del día, y normalizar el servicio.

El funcionario del organismo operador agradeció la comprensión de los usuarios de ese sector, debido a esta reparación no programada, el cual quedaría solucionado en las próximas horas.