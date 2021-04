Citan en el Senado de la República a Ana Guevara

Ana Guevara, titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), fue citada por el Senado de la República para revisar el presunto daño presupuestal que le achaca la Secretaría de la Función Pública (SFP).

Los senadores integrantes de la comisión de Juventud y Deporte aprobaron expedir una convocatoria para el desahogo de una «mesa de trabajo» con la ex velocista olímpica, después de modificar el dictamen propuesto por ese órgano, que sugería el formato de una comparecencia.

A propuesta de la senadora Katya Elizabeth Ávila Vázquez, de Encuentro Social, la comisión modificó el resolutivo para que sólo se realice una mesa de trabajo, dado que las investigaciones continúan y aún no existe una determinación por parte de la SFP.

El senador morenista Ovidio Peralta consideró que el encuentro se podría llevar a cabo en abril, para esperar el resultado de las pesquisas se proporcione el resultado de las investigaciones y, posteriormente, proceder con la comparecencia de Ana Gabriela Guevara.

Un reporte de la Auditoría Superior de la Federación reveló, a principios de este año, un presunto daño patrimonial por más de 186 millones de pesos en el ejercicio fiscal de 2019 en el seno de la Conade.

La semana pasada, la medallista olímpica informó que estaba preparando su defensa para comprobar el gasto de esa bolsa.

«Se están atendiendo las observaciones, y tanto el área jurídica como el área administrativa, están en el trabajo de comprobación y atención a las observaciones, y no podemos dar una postura porque no es cosa juzgada», aclaró.