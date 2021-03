Circulan camiones casi vacíos en la Ciudad

Inician las vacaciones de Semana Santa, y con o sin pandemia, también la salida de miles de hermosillenses a las playas o sitios o turísticos de la región, lo cual se vio reflejado en el sistema de transporte público este fin de semana.

Camiones con solo dos, tres o cuatro usuarios, algunos incluso vacíos se observaron circulando por las calles de la ciudad, ya que la gente aprovechó para salir a vacacionar y los que se quedaron, aprovecharon para dormir hasta tarde.

Aunque las unidades circulaban casi vacías, había muchas personas en diferentes paradas, sobretodo en el centro de la ciudad, quienes acudieron a las tiendas a comprar todo lo que requieren para viajar a las playas, pese al riesgo medio por el aumento en la positividad de contagios de Covid-19.

Algunos operadores, aceleraban la unidad como si quisieran ganarle al tiempo, aunque no hubiera otras unidades cerca o personas en las paradas o esquinas esperando camión.

«Casi no hay gente, todo mundo se andan yendo para las playas, las calles están solas, casi no hay pasaje», comentó un operador de la ruta 01.

Con el inicio del periodo vacacional, también se prevé que disminuya el número de unidades circulando en la ciudad, pues con la falta de pasaje de estudiantes por la pandemia, la mayoría usuarios que trabajan también aprovecharán estos días de asueto para viajar o quedarse en casa a descansar.