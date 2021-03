Cancelan serie de Salma Hayek en Netflix

Hasta el momento, ni los realizadores ni Hayek ni Netflix han confirmado una tercera temporada o el término de la serie.

El emporio Monarca y la familia Carranza se desmoronan dentro y fuera de la pantalla.

Irene Azuela, una de las protagonistas de la serie de Netflix producida por Salma Hayek, lo dejó entrever con un mensaje que publicó en Instagram.

«Hay historias que terminan aunque no concluyan. Así #monarca que para mi es inolvidable. Una colaboración con gente que admiro, un set lleno de humor y respeto, un cast cariñoso y un crew de primera… Me quedo con la satisfacción de que hicimos una serie de calidad para presumir aquí y en otros países.

«Ahora nos toca inventarnos un final, a ustedes que la vieron y a nosotros que la hicimos. #adiosmonarca #queseradeloscarranza.

«Gracias @salmahayek @thelemonstudios @elrovzar @juanmanuelbernal @osvaldobenavides @fernandacga @danielaschmidtof @alexdelamadrid @gadelagarza @alexdehoyos @helloimcarla.a @emiliocrack21 @jameshydeofficial @malditoyoga @cuychavez @ericasanchezsu @lachavira @marianawats y muchos más…», escribió la actriz, quien da vida a Ana María en la historia.

Juan Manuel Bernal, quien da vida a Joaquín Carranza en la historia, comentó la publicación.

«¡Estás en mi corazón! Carnalita! ¡Los Carranza nos dejan un gran sabor de boca! ¡Orgullosos de lo que hicimos! ¡Y al público le digo que la decisión no está en nuestras manos! El que paga Manda!! Aquí y en china ¿no?».

Azuela lanzó este mensaje después que su compañero, Osvaldo Benavides, también lo diera a entender horas antes en una publicación en la misma red social.

«Ante la falta de noticias… me voy despidiendo de #AndresCarranza. Qué grato proyecto. Gracias por todo @monarcalaserie y a todos los que estuvimos ahí. Qué orgullo haber participado. Sale bye. #tbt #monarca», escribió Benavides.

La historia sigue a los Carranza, una importante familia mexicana dueña de una reconocida tequilera, tras la muerte del patriarca y cómo deben lidian con el poder, las mentiras, las intrigas, la corrupción y crimen en México.

La serie, que este año estrenó su segunda temporada, también cuenta con las actuaciones estelares de Rosa María Bianchi y Gabriela de la Garza.

«¡Qué orgullo haberlo hecho con todo ese maravilloso crew! ¡Eso no me lo quita nadie! ¡Y la enorme satisfacción de darle al espectador un producto de primer mundo, como pensamos que merece toda Latinoamérica! ¡Te quiero Bro! ¡Adiós a los #Carranza! ¡Te abrazo!», contestó Bernal al mensaje de Bonavides.

Fernando Rovzar, productor y director de la serie, había asegurado de manera extraoficial la continuación del show.

Es una producción de Hayek, a través de su compañía Ventanarosa, y Lemon Studios.

Hasta el momento, ni los realizadores ni Hayek ni Netflix han confirmado una tercera temporada o el término de la serie.