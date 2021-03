Caen cuatro por asesinato de líder de Coparmex en San Luis Potosí

Los hombres fueron aprehendidos en Ciudad Valles cuando iban a bordo de una camioneta Ford Lobo negra, similar a la que describieron en el asesinato del empresario

Cuatro sujetos fueron detenidos por el asesinato de Julio Galindo Pérez, líder de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en San Luis Potosí, informó la Fiscalía General del Estado (FGE).

El Fiscal Federico Garza detalló que los hombres fueron aprehendidos en Ciudad Valles cuando iban a bordo de una camioneta Ford Lobo negra, similar a la que describieron en el asesinato del empresario, ocurrido el pasado 1 de marzo.

«Al momento de su detención portaban dos armas de fuego y droga, siendo puestos a disposición en flagrancia al Ministerio Público de la séptima delegación de esta Fiscalía General del Estado», afirmó en rueda de prensa.

«Con el arma de fuego de 9 milímetros existe coincidencia y, por ende, da certeza de que se trata del arma de fuego utilizada para privar de la vida al empresario».

Los detenidos Rudy ‘N’, Ramiro ‘N’, Abel ‘N’ y Nicolás ‘N’ se encuentran a la espera de que se determine su situación jurídica por el delito de homicidio calificado.

El Fiscal General reiteró que no está entre las líneas de investigación que el homicidio doloso se relacione con el ámbito empresarial de la víctima.

«Se circunscribe a su entorno personal, y lo he mencionado de esa forma, porque cuando me reuní hace dos días con los dirigentes de diversos organismos empresariales, ellos tenían cierta preocupación de que se estuviesen privando de la vida a empresarios», narró.

El empresario automotriz, de 48 años de edad, fue asesinado el pasado lunes, frente a su hija, cuando estaba afuera de una vulcanizadora en la capital del Estado.

San Luis Potosí vive una racha de violencia nunca antes vista, donde en 2020 tuvo un aumento de 48 por ciento en homicidios dolosos de acuerdo con datos oficiales.