Cae camión recolector de basura en un bache en la colonia Quintas del Sol

Un camión recolector de basura del Ayuntamiento de Hermosillo cayó en un bache mientras laboraban en la prestación del servicio en la colonia Quinta del Sol, aunque sin consecuencias, informó Gino Saracco Morales.

Fue durante la mañana de este martes, sobre la calle Quinta Paredones, entre Quinta El Palmarito y Quinta Bamuco, donde se registró el percance.

De acuerdo a la información proporcionada por el titular de Servicios Públicos Municipales,la unidad cayó en un bache cuando transitaba por ese sector, pero el camión recolector no sufrió daños, y tampoco los trabajadores que iban en la parte de atrás del vehículo.

No es la primera vez que un camión recolector de basura cae en un socavón debido a la mala condición de las calles; el año pasado también se tuvo conocimiento de otra unidad que cayó en un canal pluvial embovedado en la colonia Primero Hermosillo, debido al deterioro de las vialidades y la mala estructura del canal que no soportó el peso de la unidad.