Avanzan Jaquez Jr y UCLA al Final Four

Jaime Jáquez y los Bruins de UCLA están en el Final Four de la NCAA.

Los californianos, sembrados 11 de la región Este, derrotaron en un juego cardiaco 51-49 a los Wolverines de Michigan, número uno del Este y cuartos en el ranking de todo Estados Unidos.

Jáquez, que tuvo buena presencia en la pintura en los minutos finales, aportó cuatro puntos, cuatro asistencias, seis rebotes y tres robos de balón.

La última ocasión que un mexicano estuvo en un Final Four fue Lorenzo Mata en 2008, y curiosamente con la misma UCLA, universidad que no llegaba a tal instancia desde ese año.

UCLA, que viene de eliminar al número 2 y 1 de su región (Alabama y Michigan), ahora enfrentará el próximo sábado a Gonzaga, uno del Oeste y también el primer lugar del ranking de todo el basquetbol colegial de la NCAA.

Fue un juego parejo en los dos periodos y que terminó con un tiro de tres de Michigan con 0.5 segundos, tratando de llevarse el partido, pero que se quedó en el aro.

Los Bruins contaron con un Johnny Juzang encendido, pues terminó con 28 puntos.