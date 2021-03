Atrapan tras persecución a un ratero en la colonia Valle Verde

Gerardo, de 27 años, sustrajo mercancía de una farmacia y cuando era seguido por un empleado pasó una patrulla cuyos elementos lo sometieron

Gerardo corría a todo lo que daba durante la tarde del martes, con intención de no ser alcanzado por un empleado de una farmacia a la cual entró para robar.

Entre sus ropas llevaba la mercancía que había tomado sin pagar y «echaba el bofe» a lo largo de la calle Doctor Domingo Olivares, en la colonia Valle Verde siendo perseguido por un veloz empleado del comercio.

Pero esa tarde no fue de mucha suerte para el caco, de 27 años, pues justo cuando ponía «pies en polvorosa» pasaba por el cruce de dicha calle con el bulevar Luis Encinas, una patrulla de la Policía Municipal.

Quien perseguía al ladrón pidió auxilio a los agentes y estos lo alcanzaron y sometieron a corta distancia, luego dialogaron con el perjudicado.

El afectado dijo ser empleado de una farmacia ubicada en el cruce vial mencionado, y que minutos antes el individuo sometido había entrado para tomar mercancía, la cual no pagó en el área de cajas.

Los uniformados revisaron a Gerardo y le encontraron los productos que el trabajador había mencionado.

Posteriormente se percataron que sus características físicas coinciden con las de un individuo al que se le achacan varios robos similares cometidos en los sector Pueblitos y Villas del Real.

El detenido fue trasladado a una comandancia de Policía y posteriormente quedaría a disposición de un agente del Ministerio Público del Fuero Común.