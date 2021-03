Asimila Cessa su rol con los Yanquis

A diferencia de otros años, donde el veracruzano Luis Cessa llegaba al Spring Training con algunas opciones para ser abridor de los Yanquis de Nueva York, esta pretemporada tiene claro que su papel será en el bullpen.

Cessa, quien debutó en 2016, ha tenido 19 aperturas en su carrera en Grandes Ligas, pero ninguna de ellas en las más recientes dos campañas.

De hecho desde 2019, a mediados de la temporada, me dijeron que me enfocara en el bullpen”, dijo Cessa. “Sí da un poco más de calma, porque de otra forma estaba en el bullpen, preparándome para relevar, pero sabía que si había una emergencia me iban a poner a abrir, y para mí son preparaciones muy diferentes”.

«Igual no es cómodo mi rol, porque yo tengo que estar preparado desde el momento que veo que el abridor está fallando, desde entonces me empiezo a preparar a sentir la adrenalina y a lo mejor no me usan en ese momento, pero si el juego se va extrainnings me usan más tarde. En mi rol tienes que estar preparado para todo.”

Cessa, quien fue abridor durante toda su carrera en ligas menores, no descarta seguir buscando la oportunidad para abrir juegos.

«Siempre fui abridor, definitivamente es mi rol favorito, y si en algún futuro caigo en otro equipo, o los mismos Yanquis me le lo piden, claro que voy a aprovechar esa oportunidad”, dijo Cessa.

Ahora mismo agradezco que han sido claros, y por eso ya ni lo estoy pensando, me preparo para ayudar al equipo en lo que se me ocupe para por fin llegar y ganar esa Serie Mundial”.

Cessa tuvo el año pasado su mejor temporada en Grandes Ligas, aunque sólo sumó 16 apariciones, con 3.32 de porcentaje de carreras limpias admitidas y se llevó un salvamento. En la postemporada tuvo 4.50 en cuatro juegos.

Estoy trabajando algunos pitcheos nuevos, un cambio de velocidad, sobre todo para enfrentar a bateadores zurdos. Espero que este año sea mucho mejor para mí y para todo el equipo”.

Bajan a Castellanos

Los pitchers mexicanos Humberto Castellanos, de los Diamonbacks de Arizona y Víctor Arano, de los Bravos de Atlanta, fueron enviados a ligas menores de sus respectivos equipos.

Ambos iniciarán la temporada en el campo de entrenamiento alternativo en la espera de una oportunidad para subir, incluso antes del inicio de ligas menores.

Castellanos debutó en Grandes Ligas la temporada pasada con los Astros de Houston y vio acción en ocho encuentros.