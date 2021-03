Asegura Bours que dará cifras reales de inseguridad

En el Foro para la Evolución Mexicana, “Para tener paz pensamos en el futuro”, Ricardo Bours Castelo, junto con otros ponentes, habló sobre la inseguridad del país y Sonora, de la importancia de enfrentarla adecuadamente, con programas y estrategias que incidan directamente en la resolución de problemas.

Señaló que la paz no es compleja, lo complejo es buscar la paz y hay que entrarle: “no podemos imponer la paz, tenemos que buscarla».

Dijo que conocer y reconocer las verdaderas cifras nos permitirá actuar con inteligencia y aprovechar los recursos económicos y humanos donde más se requiera.

Así como el promover la denuncia, ya que es muy alta la cifra negra (delitos que no se denuncian) y no permite realizar estrategias adecuadas en combate a la delincuencia.

Señaló que el primer requisito para la paz es la justicia, «sin justicia no puede haber perdón y sin perdón no puede haber paz y lo hemos visto muchas veces en grupos que se oponen a ella».

En Sonora, dijo, que sin lugar a dudas y parte de lo que estamos viviendo es el mal manejo de los recursos federales: “¿Qué paso con la eliminación del Fortaseg? debilitan a los estados, y donde la federación pretende concentrar todavía más más los recursos y debilitar a las fuerzas estatales y municipales para depender 100% de la federación”.

Ricardo Bours mencionó que aquí en Sonora le ha tocado visitar los 72 municipios donde los paran a pesar de estar perfectamente identificados con carros de campaña.

Se reúne con vecinos de la invasión 14 de Noviembre.

Posteriormente en reunión con vecinos de la invasión 14 de Noviembre, Ricardo Bours se comprometió con ellos a trabajar por oportunidades para todos, atendiendo primero a quien más lo necesite. Empezando por la regularización de su patrimonio.

Señaló que lamentablemente ahora se abandonan las instituciones, que la policía, la Cruz Roja y los Bomberos no deberían tardar en llegar, pero están olvidados.

Les pidió trabajar siempre juntos para tener un Sonora limpio, ordenado y seguro para todas y todos los sonorenses que habitamos esta tierra.

También a no vender su futuro, a no entregar el voto por miedo a dejar de recibir los apoyos: «quien vende su voto vende su voz, la capacidad de exigir al gobierno, los apoyos van a seguir porque es recurso de los ciudadanos y no está condicionado a su libertad».

Agregó que los gobiernos son indolentes porque en lugar se resolver los problemas de los ciudadanos cuando en realidad se la pasan preparándose para hacer campañas políticas.