Arman equipos para el All Star

Kevin Durant, capitán designado del equipo de la Conferencia Este, seleccionó a Kawhi Leonard como único titular y LeBron James, su par en la formación del Oeste, eligió a Giannis Antetokoumpo para el Juego de Estrellas, que se llevará a cabo el 7 de marzo en Atlanta.

Durant, aunque no podrá jugar por lesión en la edición 70 del All Star Game, hizo toda la selección del equipo, que también tendrá a su compañero en los Brooklyn Nets, Kyrie Irving.

El quinteto de lo mejor de la Conferencia Este también tendrá a Joel Embiid (Sixers), Bradley Beal (Wizards) y Jayson Tatum (Celtics), quien ocupará su puesto en el quinteto titular.

Para el partido del domingo que se jugará en el State Farm Arena de Atlanta, sede de los Hawks, James eligió, además de Antetokounmpo a Stephen Curry (Warriors), Luka Doncic (Mavericks) y Nikola Jokic (Nuggets).

Para el banquillo del equipo del Este, Durant pidió a su compañero de equipo James Hardenasí como a Devin Booker (Suns), Zion Williamson (Pelicans), Zach LaVine (Bulls), Julius Randle (Knicks), Nikola Vucevic (Magic) y Donovan Mitchell (Jazz).

Anthony Davis, que había sido elegido por los aficionados como titular, no estará en el partido por lesión, y el comisionado de la NBA eligió a Booker como su reemplazo.

James eligió como reservas para el equipo de la Conferencia Oeste a Damian Lillard (Trail Blazers), Ben Simmons (Sixers) y Chris Paul (Suns), a Jaylen Brown (Celtics), Domantas Sabonis (Pacers), Paul George (Clippers) y Rudy Gobert (Jazz).

Como el mejor finalista general en la votación de los aficionados, James tuvo el derecho a la primera selección en la primera ronda.

Durant hizo la primera elección en la segunda ronda. Los capitanes alternaron selecciones en cada ronda, y Durant consiguió las dos últimas selecciones en la primera ronda, que tuvo nueve jugadores en lugar de ocho debido a la incorporación de Tatum.

El entrenador de los Sixers de Filadelfia, Doc Rivers, será el responsable de dirigir al Equipo de Durant, mientras que Quin Snyder, del Utah Jazz, se encargará de estar en el banquillo del Equipo de James.