Apuesta Gallegos por Cardenales de San Luis

El pitcher mexicano dijo que está listo para desempeñar el rol de relevista que necesite su equipo

Pese a ser pieza fundamental en el bullpen de Cardenales de San Luis, el sonorense Giovanny Gallegos llegó a los entrenamientos con la misma actitud, cuando buscaba establecerse en Grandes Ligas.

Desde su arribo a Cardenales en 2018, se ha ganado la confianza con una efectividad de 2.49 en 84 relevos. Tiene marca 5-4, además de cinco salvamentos.

Yo llego igual de enfocado y con las mismas ganas de trabajar como si fuera un novato ganándome el puesto”, dijo Gallegos.

Sé que he hecho bien las cosas aquí, pero estoy en el mejor nivel que puede haber en el mundo, aquí el talento sobra y uno tiene que demostrar todos los días que tiene los méritos para estar aquí”.

En 2020, una temporada de por sí recortada, Gallegos tuvo problemas con lesiones, pero en algún momento de la campaña llegó a ser el cerrador del equipo.

«No me importa si voy a ser cerrador, si voy a ser setup, si me van a poner detrás del abridor, a mí no me importa. Que me den la oportunidad de entrar y arriba de la loma sacar todos los outs que pueda”, dijo el mexicano.

Los Cardenales volvieron a la postemporada en 2020, pero perdieron ante Padres de San Diego en la primera ronda. San Diego y los Dodgers de Los Ángeles son los favoritos para llevarse la Liga Nacional. Sin embargo, San Luis, con la incorporación de Nolan Arenado, además del regreso de Yadier Molina, también tiene posibilidades.

«Hoy tenemos a un bat más como Nolan Arenado, y creo que tenemos todo para llegar hasta lo más lejos”, indicó Gallegos.

«Es normal que esos equipos (San Diego y Los Ángeles) tengan mucho ruido por las contrataciones, pero nosotros sabemos que sin hacer mucho ruido tenemos lo suficiente para ganarles”, expresó.