Apuesta Bours por un Sonora con mayor integración

En reuniones con personas con discapacidad y jóvenes, Ricardo Bours Castelo, escuchó las problemáticas que enfrenta y se comprometió con ellos y ellas para darles solución, “vamos a recuperar en seis años el tiempo perdido de 12”

Por lo tanto, será importante apoyar los Centros de Atención Múltiple para que reciban a más adolescentes y jóvenes para que sigan con sus estudios y no se queden truncados solo con la educación primaria, último grado de estudios al que pueden acceder actualmente las personas con discapacidad.

“Por eso estamos invitando ciudadanos con esas ganas de salir adelante para que sean en el Congreso la voz de los que no hablan, los oídos de los que no escuchan y los ojos de los que no ven, las piernas y brazos de los que no pueden moverse y el cerebro de los que no han podido pensar bien”

Ricardo Bours también indicó que es importante que personas con discapacidad puedan también ocupar un lugar en el Congreso, donde se toman las decisiones.

Posteriormente, el candidato a gobernador de Sonora, por Movimiento Ciudadano, se reunió con jóvenes sanluisinos y los convocó a que sean ellos quienes definan las oportunidades: “Nosotros -los adultos- tenemos que adaptarnos a ustedes porque Creo que el futuro lo van definir ustedes”

“Las generaciones se detienen cuando quien da el paso al frente bloquea el cambio y la evolución de la sociedad, yo estoy aquí para aprender de ustedes, con toda la apertura”

“Vamos a llevar a cabo un congreso de juventud cada año para poder ser inclusivos, debemos aprender su lenguaje, saber que ofende y que no ofende, que defenderemos y porque si queremos trascender y queremos permanecer, lo primero que tenemos que hacer es aprender” indicó Ricardo Bours.

Otro compromiso, será establecer un centro dental en San Luis Río Colorado para que extranjeros no elijan a Baja California (haciendo alusión Dental City) y decidan por este municipio de Sonora, esto como propuesta de jóvenes profesionistas dentales que le indicaron que tienen que irse al estado vecino en busca de trabajo