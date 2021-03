Apoyan hermosillenses a dos familias

Dos familias damnificadas recibieron la solidaridad de los hermosillenses durante la jornada denominada Sábado del Tilichero, quienes los apoyaron con enseres domésticos, colchones, muebles, ropa y otros artículos para volver a empezar, luego de perder todo su patrimonio por causa de un incendio.

En el punto ubicado en Soriana-Bachoco estuvo la señora María del Socorro Soto Canet, de la colonia El Ranchito, quien perdió su humilde vivienda hace dos años por un incendio, y desde entonces si familia integrada por su esposo y dos hijos no se han podido recuperar; mientras que en Gastropark estuvo la señora Martha María Murillo, de la colonia 5 de Mayo.

María comentó que levantaron un cuarto con tarimas de madera y como perdieron todo, duermen en un colchón en el suelo, y armaron una hornilla para guisar. Además compran hielo para que no se pierda la comida.

«Es la primera vez que pido ayuda, aquí estoy recibiendo ropa, unos colchones, gracias a Dios me están ayudando ahorita. Tengo un fogón y atizo afuera, no cuento con estufa, ni refrigerador, la comida…pues compro hielo y ahí la tengo; no tenis tele y ahí me respondieron con una, quiero darle las gracias a toda la gente que me ayudó, y al Ayuntamiento, Dios los bendiga a todos», expresó.

El inspector de Servicios Públicos Municipales, Manuel Alejo Reyes, y encargado de ese punto, comentó que fueron más de 20 familias las que llegaron en el transcurso de la mañana a dejar ropa, calzado, colchones, artículos electrodomésticos y electrónicos, hasta despensas para apoyar a la señora María del Socorro y su familia, que perdieron su hogar a causa de un incendio.

«En el transcurso de la mañana estuvieron llegando más de 20 familias quienes trajeron artículos electrodomésticos, ropa, calzado, hasta despensas incluso, ya que están muy necesitados, luego de perderlo todo por un incendio. Estamos hasta la una de la tarde en este punto, pero igual cualquier apoyo, se pueden comunicar al teléfono 6621 140078 y nosotros vamos a recoger la donación, para dárselo a alguien que lo necesite», dijo.