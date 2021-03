Anuncia Drew Brees su retiro de la NFL tras 20 años de carrera

El legendario mariscal de campo de los Santos de Nueva Orleans hizo el anuncio en sus redes sociales

Drew Brees, legendario mariscal de campo de los Santos de Nueva Orleans, informó a través de sus redes sociales que decidió poner fin a 20 años de carrera como profesional en la NFL (15 de ellos con el equipo de Louisina), aclarando que esto será un “nuevo comienzo”.

Después de 20 años como jugador en la NFL y 15 años como Santo, es hora de que me retire del fútbol. Cada día, vertí mi corazón y mi alma en ser su mariscal de campo. Hasta el final, me agoté para dar todo lo que tenía a la organización de los Santos, a mi equipo y a la gran ciudad de Nueva Orleans”, escribió el quarterback.

Brees llegó a la NFL en 2001, procedente de la Universidad Purdue de Indiana, siendo los Cargadores de San Siego su primer equipo, sin embargo, su legado dentro de la liga se forjaría a partir del 2006, cuando arribó a los Santos de Nueva Orleans, junto al entrenador en jefe Sean Payton.

A lo largo de sus ilustres 20 años de carrera, Drew Brees lanzó 10 mil 551 pases, completando siete mil 142 envíos, para 571 touchdowns y 80 mil 358 yardas en temporada regular, sumando su paso por Cargadores y Santos.

En postemporada Brees cerró un récord de 7-6, registrando cuatro mil 209 yardas, producto de 537 envíos, completando 354 de ellos y consiguiendo 29 anotaciones.

La única ocasión que disputó un SuperBowl fue en la edición XLIV del mismo, saliendo con el brazo en alto tras imponerse por 31-17 sobre los Potros de Indianápolis de PeytonManning, el 7 de febrero de 2010. En ese juego Brees lanzó para dos touchdowns que ayudaron al triunfo de Nueva Orleans.

Solo me retiro del futbol, ​​no me retiro de Nueva Orleans. Esto no es un adiós, sino un nuevo comienzo. ¡Ahora comienza el trabajo de mi vida real!”, sentenció Brees.