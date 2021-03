Anotan Rayados seis goles

Los Rayados golearon al FC Juárez por 6-1 para meterse a zona de clasificación directa a la Liguilla del Torneo Guardianes 2021.

El Monterrey salió más bravo en el Estadio Olímpico Benito Juárez y rompió una racha de tres partidos sin ganar con una exhibición ofensiva inédita en la era de Javier Aguirre como director técnico.

Si el problema de los albiazules del «Vasco» era la falta de contundencia, al menos por esta noche, encontró solución con la aparición de la dupla que armaron Rogelio Funes Mori y Vincent Janssen.

Ambos marcaron dos goles y el Monterrey anotó en un sólo juego la misma cantidad de anotaciones que llevaban hasta antes del encuentro. Los albiazules habían hecho 6 goles en los anteriores 7 partidos.

El «Mellizo» y el holandés no eran titulares juntos desde la Jornada 1 contra el Atlas, cuando ganaron por 2-0. Días después, el europeo se fracturó una mano y tardó seis semanas en volver.

En la frontera, Janssen anotó su primer doblete en partidos de Liga o Liguilla, mientras que Funes Mori llegó a 117 tantos con el Monterrey, y se puso a cuatro de alcanzar los 121 que Humberto Suazo marcó en el club.

Los Rayados salieron como un vendaval y en menos de 20 minutos ya iban ganando 2-0 gracias al primer gol de Janssen, a los 14′, y uno de Alfonso González, tras una pared con Maxi Meza, a los 18′.

Aunque en un titubeo, Darío Lezcano descontó para los locales a los 34′, el Monterrey vapuleó a los dirigidos por Luis Fernando Tena en la segunda parte.

Los albiazules no habían anotado goles en el segundo tiempo de ningún partido, pero hoy se destaparon con tres.

A los 46′, Funes Mori hizo el 3-1 y sólo tres minutos después Janssen marcó un golazo con un disparo desde fuera del área para el 4-1.

El Monterrey se convirtió en el primer equipo en hacer 5 goles en un partido en el torneo, cuando el «Mellizo» hizo el quinto a los 72′, con la asistencia de Dorlan Pabon.

El 6-1 lo hizo José Alfonso Alvarado a los 83′ para cerrar una demoledora actuación.

El Monterrey no anotaba seis goles en un partido oficial desde noviembre del 2019, cuando goleó por 6-0 a los Cafetaleros de Chiapas, por la Copa MX 2019-2020.

En partidos de Liga, la última vez fue en la Jornada 13 del Clausura 2016, cuando vapulearon por 6-0 a los extintos Jaguares de Chiapas.

El triunfo hizo que los Rayados del «Vasco» escalaran al cuarto lugar general con 15 puntos, empatados con Puebla y Santos, pero con mejor diferencia goles.