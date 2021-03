Amplían horarios de bares y cantinas

Tras el cambio a amarillo en el semáforo epidemiológico por Covid-19, en dichos lugares se podrá operar con aforos del 50 por ciento en espacios cerrados y del 75 en abiertos

Bares y cantinas de Hermosillo ampliarán su horario de apertura hasta las 12 de la noche, con aforos del 50 por ciento en espacios cerrados y del 75 en abiertos, tras el cambio a amarillo en el semáforo epidemiológico por Covid-19 para la capital del Estado.

El presidente de la Asociación Sonorense de Bares y Cantinas, César Duarte, dijo que este cambio en el semáforo de riesgo les permite ampliar los horarios hasta las 12 de la noche, apegados a los protocolos sanitarios.

“Este cambio en el nivel de riesgo por la disminución de casos nos permite volver a trabajar y recuperar el tiempo perdido, pero no significa que vamos a bajar la guardia, al contrario, hay que redoblar esfuerzos para no volver al semáforo rojo” expresó

También mencionó que esperan que sea aprobada la estrategia que el pasado 16 de febrero presentaron a las autoridades del Comité Intersecretarial de Salud, a fin de evitar una tercera ola de contagios con la llegada de la Semana Santa.

“Queremos hacer más atractiva la ciudad para los ciudadanos en este periodo vacacional y reducir lo más posible la movilidad fuera de la ciudad, a lugares donde puedan contraer la enfermedad e invitarlos a seguir manteniendo los protocolos de salud para que no haya una tercera ola de contagios”, apuntó.

En ese sentido, la Asociación Sonorense de Bares y Cantinas, integrada por más de 55 negocios en el estado, 26 de ellos de Hermosillo, esperan que se defina una estrategia definitiva en conjunto con las autoridades, previo al periodo vacacional de Semana Santa.