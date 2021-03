Afinan operativos de seguridad para Semana Santa

Para establecer una estrategia coordinada entre los tres niveles de gobierno y que el Operativo de Semana Santa 2021, además de mantener la seguridad, ayude a preservar la salud y vida de las y los sonorenses previniendo una propagación acelerada del Covid-19, la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano coordinó una mesa de trabajo con las diferentes dependencias estatales, federales y ayuntamientos de la entidad.

En la reunión virtual con las y los presidentes municipales de los 72 ayuntamientos de Sonora, la mandataria indicó que dentro de la estrategia a implementar, el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Salud, establecerá módulos móviles Anticipa en los principales puntos turísticos, con 25 mil pruebas de antígenos disponibles para la seguridad de residentes y visitantes.

Asimismo, pidió a alcaldesas y alcaldes de los municipios con destinos de playa y centros turísticos controlar aforos y vigilar el cumplimiento de protocolos sanitarios y llamó a la responsabilidad social de la población y al compromiso de los tres niveles de gobierno para reducir los riesgos de esta Semana Santa y Pascua.

“Nosotros haremos un gran esfuerzo también en las playas con más aglomeraciones, espero que no las tengamos y que tengamos los cuidados suficientes, entre todos, alcaldes, alcaldesas; nosotros vamos a estar haciendo pruebas de antígenos, alrededor de 25 mil pruebas de antígenos que ya tenemos para que haya un control en el lugar”, detalló.

Pavlovich Arellano, destacó que en el diseño de la estrategia contra el Covid-19 y en la propuesta de operativo para Semana Santa, se están tomando en consideración las mejores prácticas en el entorno internacional.

Con este operativo de Semana Santa, dijo, nos estamos anticipando a los escenarios de riesgo porque la batalla contra el Covid-19 es permanente, la amenaza sigue y, para evitar un repunte, estamos tomando decisiones con la anticipación necesaria.

“Les pido especialmente a aquellos que tienen playas o centros turísticos como los del Río Sonora que realmente pongamos nuestro mayor esfuerzo en controlar los aforos, en controlar la sana distancia, en controlar que la gente use el cubrebocas; si no, vamos a volver rápidamente, les puedo asegurar a semáforo amarillo, y después a naranja”, expresó, tras comentar que lo más probable es que el estado llegue a la Semana Santa en el color verde en el semáforo epidemiológico nacional.

David Anaya Cooley explicó que además se establecerán filtros de seguridad donde participarán la Policía Estatal de Seguridad Pública; Policía Municipal; Secretaría de la Defensa Nacional; Guardia Nacional; Coesprisson; Brigadas de Vida; Protección Civil; Inspección y Vigilancia; Dirección de Alcoholes.

Estos filtros se establecerán principalmente en Hermosillo y Bahía de Kino; San Luis Río Colorado y el Golfo de Santa Clara; Puerto Peñasco, Magdalena; Ruta de las Misiones; Ruta del Río; Caborca, Puerto Lobos, Desemboque, La Y Griega; Cajeme, Playa San José, Dique 10; Guaymas, San Carlos; Empalme; Huatabampo, Huatabampito, Yavaros, Las Bocas, Camahuiroa; Álamos; y Navojoa.

Carlos Tapia, de Hermosillo, ¿Cómo vamos?, explicó el riesgo de una tercera ola relacionado con vacaciones de Semana Santa, en donde aseguró que las y los sonorenses deben ser corresponsables también y cumplir con las medidas de salud, para evitar la propagación del virus y que los contagios y muertes aumenten de nuevo.