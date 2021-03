Adecuará Óscar Valdez Centro de Desarrollo de Boxeo

Con el fin de apoyar a los pugilistas amateurs sonorenses, la Fundación Óscar Valdez instalará su Centro de Desarrollo de Boxeo en el Centro de Alto Rendimiento del Noroeste, espacio que la Comisión del Deporte del Estado de Sonora le otorgó en comodato tras la firma de un convenio de colaboración.

El director de la Codeson, Gabriel Tapia Montiel, explicó que el espacio físico entregado en comodato se encuentra en el Centro de Usos Múltiples, y en un trabajo conjunto con la signa del documento, empezará a adecuarse para comenzar a recibir nuevos talentos lo más pronto posible.

“Queremos agradecerle a la Fundación la instalación del gimnasio Óscar Valdez, pues nuestros entrenadores y atletas de la Ola Roja van a participar con él para sumar a más gente y habrán de motivarse por lo que Óscar ha hecho”, señaló Tapia Montiel.

Al concluir la firma del convenio se realizó un recorrido por el espacio con el fin de comenzar las adecuaciones y dar cumplimiento a la instrucción de la gobernadora Claudia Pavlovich de ponerlo en marcha, respetando las medidas sanitarias establecidas ante la pandemia de Covid-19.

Óscar Valdez, actual campeón mundial Superpluma por el Consejo Mundial de Boxeo (CMB), recordó que en ese mismo lugar inició su etapa amateur como integrante de la selección representando a Sonora, y eso le permitió acudir en dos ocasiones a los Juegos Olímpicos (Beijing 2008 y Londres 2012).

El trabajo de la Fundación, explicó, es ayudar a los nuevos talentos en su preparación, asesorarlos para no dejarlos caer en los errores comunes de los pugilistas, además instó en que buscará la manera de llevarlos a forjar una carrera amateur exitosa antes de debutar en lo profesional, para así alejarlos de posibles peligros y abusos ante la necesidad.

“Ayudarlos, que no les falte nada y tengan lo suficiente para mantenerse como amateurs, motivarlos a buscar traer una medalla olímpica para nuestro país y educarlos para no cometer el típico error de muchos boxeadores de firmar contratos sin leerlos”, comentó.

“Yo fui a Juegos Olímpicos y no me traje la medalla que siempre quise, y si con la Fundación puedo apoyar a un boxeador a traer una presea olímpica para el país, pues de alguna manera me voy a sentir parte de eso y satisfecho con el trabajo hecho”, puntualizó el campeón mundial quien agregó que en todo México hay talento en el pugilismo, pero existe algo en especial en Sonora.

Con base a su propia experiencia y hoy como boxeador profesional y monarca mundial del CMB, Valdez Fierro considera que los Juegos Olímpicos abren las puertas al pugilismo de paga, eso sumado a la experiencia que se acumula por participar en Juegos Centroamericanos y del Caribe, Juegos Panamericanos, Campeonatos Mundiales y en torneos nacionales.