Acuerdan trabajar en conjunto para evitar casos de Covid

Comerciantes de Bahía de Kino y la Secretaría de Salud en Sonora trabajarán en conjunto para evitar que personas con COVID-19 ingresen a la localidad y se conviertan en un foco de contagio, informó José Duarte Cubillas.

El jefe de la Jurisdicción Sanitaria I de Salud Sonora explicó que derivado de las manifestaciones que comerciantes realizaron en el filtro sanitario, sostuvieron una reunión en la que llegaron al acuerdo de ir en equipo en esta estrategia de salud.

“Tuvimos muy buena respuesta de los comerciantes al exponerles el objetivo del filtro y ellos comentarnos sus necesidades. En estas vacaciones de Semana Santa y Semana de Pascua estaremos juntos en el filtro sanitario de dicha localidad”, comentó.

En la reunión, apuntó, estuvieron en representación de los comerciantes de Bahía de Kino: Cynthia López, Francisco Luzania y Humberto Padrés Valenzuela, mientras que por parte del Gobierno del Estado Rafael González Borrego; director general de Asuntos Sociales de la Secretaría de Gobierno y Gianco Urías Abundis; director general de Comunicación Social de la Secretaría de Salud.

Duarte Cubillas explicó que junto a personal de la Secretaría de Salud, estarán representantes comerciantes en el filtro, ubicado en la entrada de Bahía de Kino, donde se pedirá a toda persona no residente su prueba negativa de Covid-19 ya sea PCR o de antígenos.

A los residentes de Bahía de Kino no se les pedirá la prueba, aclaró, pero sí a aquellas personas con reservaciones que van de visita.

Recordó que esta medida se seguirá implementando a lo largo del estado en playas y paseos turísticos hasta el 11 de abril por lo cual se le pide a la población que tiene pensado viajar, llevar lista su comprobante de prueba negativa.

Cynthia López declaró que la reunión fue muy productiva y que ven con mucha esperanza esta iniciativa de la Secretaría de Salud para que el comercio local de su localidad no pare y no se vean con afectaciones económicas.

‘’Vemos con mucha esperanza estos filtros y por parte de los comerciantes estamos a la disposición de atender a los turistas lo mejor posible. Veníamos un poco escépticos de que nos atendieran, pero esta reunión estuvo muy productiva’’, comentó.