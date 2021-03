Aceptan hay molestia y exigencia en Chivas

El director deportivo Ricardo Peláez y el director técnico Víctor Manuel Vucetich comparecieron tras el duro revés en el partido denominado Clásico Nacional

Luego de la goleada sufrida en el Clásico Nacional, en Chivas comparecieron ante los medios de comunicación y la afición, el director deportivo Ricardo Peláez y el estratega Víctor Manuel Vucetich, quienes expresaron su malestar por la situación, pero negaron que darán un paso al costado.

Tras las especulaciones que surgieron la mañana de este lunes sobre una posible renuncia de Peláez al finalizar el encuentro ante las Águilas del América, el directivo negó dicha información y aclaró lo sucedido tras el partido.

No ha pasado por mi cabeza renunciar, simplemente queremos dar la cara, tener un poco de vergüenza, es tener un poquito de madre, después de la penosa actuación de ayer y de lo que hemos venido arrastrando a lo largo del torneo, pues no hemos podido ser un equipo competitivo a la altura de lo que la afición demanda”, expresó el directivo.

Asimismo, tanto Peláez como Vucetich coincidieron y afirmaron que la actitud no es negociable y quien no se entregue en cuerpo y alma al equipo no tendrá nada que hacer en la institución en un futuro.

Aquí un jugador con un rendimiento o con una actitud como la de ayer, no va a seguir en Chivas, o nos partimos la madre todos o no vamos a seguir en el equipo, así de sencillo”, declaró Peláez.

Por otra parte, el directivo respaldó la gestión del técnico Víctor Manuel Vucetich, ya que pese al momento que atraviesa el equipo, aseguró que es el indicado para estar en el banquillo de los tapatíos.

Destaco la trayectoria y lo que conozco de él, sus valores, además este es el primer torneo que inicia, el anterior no lo pudo hacer, es un técnico ganador, exitoso, gestor de talentos en diferentes instituciones y circunstancias, hay una trayectoria que lo avala y creo que es el indicado”, manifestó el director deportivo.

Por su parte, Vucetich quien acompañó a Peláez en la conferencia afirmó que se ha platicado con los jugadores sobre su actitud o posibles distracciones que han tenido, pues quizá esto se encuentre influyendo en el accionar irregular durante el Guardianes 2021.

Observamos ciertas distracciones, la falta de concentración en un partido en ocasiones es fundamental y los detalles que demuestran, pues quizá nos pueden dar la respuesta de lo que está pasando en el comportamiento de algunos jugadores, lo tenemos que evaluar día con día, la actitud no es negociable”, apuntó el timonel de Chivas.