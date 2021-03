Acaba la mala racha de los Pumas con gol de Juan Ignacio Dinenno

El equipo de la Unam se impuso con marcador de 1-0 a Santos Laguna

Pumas regresó a la senda de la victoria y lo hizo de manera sufrida, con un solitario gol de Juan Ignacio Dinenno para vencer 1-0 al Santos Laguna.

El conjunto universitario se vio mejor que en los últimos encuentros, pero todavía está lejos del nivel mostrado hace unos meses.

Ambos cuadros protagonizaron un buen primer tiempo, ya que hubo descolgadas de los dos lados, tratando de irse adelante en el marcador.

Los Pumas no estuvieron finos, y del lado de los Guerreros no llegó el gol gracias a las intervenciones del arquero Alfredo Talavera, que sacó todo lo que tuvo a mano y estuvo en plan grande.

Eduardo Aguirre tuvo tres opciones y el veterano portero no le permitió abrir el marcador.

Gabriel Torres no pudo mecer las redes y se fue en el complemento sin poder quitarle la presión al equipo en la primera parte.

Pumas lo intentó todo: disparos de media distancia y desbordes por la banda derecha, pero no pudo sorprender a los visitantes.

Talavera rechazó un desvió de Matheus Doria y en el contrarremate detuvo el tiro de Aguirre al 38′, en una espectacular reacción. El gol se le negó al cuadro lagunero, ya que al 53′, Doria anotó, pero estaba en fuera de lugar y el árbitro Jorge Isaac Rojas anuló la anotación.

Se decretó penal, luego de la intervención del VAR, y al minuto 70 desde los once pasos definió Dinenno para el 1-0, acabando con una larga sequía de triunfos de los universitarios, que no ganaban desde la Fecha 2.

Los pupilos de Andrés Lillini terminaron pidiendo la hora y defendiendo con uñas y dientes el gol, ya que Santos estuvo encima, pero no pudo sacar el empate.

Pumas llegó a 8 puntos y Santos Laguna se quedó con 15 y sin conocer la victoria de visitante esta campaña.