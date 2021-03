Rodeado de mujeres de Navojoa y de la mano de su esposa Pily Madrid, el candidato de la Alianza “Va por Sonora”, presentó su carta de No Violencia Hacia la Mujer

Todo el que aspire a un cargo público no deberá tener antecedentes de violencia contra las mujeres, será ley en el gobierno que encabece, afirmó Ernesto el “Borrego” Gándara, durante su arranque de campaña en un encuentro con féminas de Navojoa, en el que estuvo acompañado por su esposa Pily Madrid.

Para respaldar sus compromisos, el candidato a gobernador por la Alianza “Va Por Sonora”, como primera acción de campaña presentó su Carta de No Violencia Hacia la Mujer, además de su Declaración Patrimonial, Declaración de Intereses, Declaración Fiscal, acompañado con un examen toxicológico, Carta de No Antecedentes Penales y No Daño Patrimonial al Gobierno. Los documentos se pueden consultar en la página www.ernestogandara.mx

Sonora Ganadora es y será femenino, dijo, durante la reunión con mujeres empresarias, representantes de la sociedad civil, deportistas, participantes de la vida cultural, madres de familia, jubiladas, jóvenes, docentes, entre otros sectores.

“Para mí es muy significativo que sea en Navojoa, que sea en el Mayo y que sea con liderazgos de mujeres de la sociedad civil, con mujeres como ustedes que pueden ser militantes de varios partidos donde hemos estado haciendo un gran equipo, pero también de mujeres que no tienen partido pero que quieren lo mejor para su comunidad y para Sonora”, reconoció el “Borrego”.

Además, el candidato al Gobierno de Sonora, mostró su preocupación ante los altos índices de violencia hacia la mujer que se registran en la actualidad y la importancia de garantizar condiciones de seguridad con trabajos conjuntos entre gobierno y la sociedad civil.

Por su parte, su esposa Pily Madrid agradeció el respaldo de las mujeres navojoenses en esta contienda que arranca, reconoció la lucha diaria que la mujer desempeña para garantizar el cumplimiento a sus derechos humanos.

“Me encanta ver a las mujeres que exigen sus derechos y si Ernesto está en una posición de hacerlos cumplir apoyémoslo”, dijo Pily Madrid.

Durante la reunión, las mujeres aprovecharon para plantear las problemáticas del municipio, seguridad, temas de servicios públicos, oportunidades laborales para jóvenes y mujeres, reactivación económica y derecho a la mujer, además de dar total respaldo para quienes coincidieron será el próximo Gobernador de Sonora.