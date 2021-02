Ya no se detendrá, asegura el Presidente de México

El Presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que este lunes inicia la campaña de vacunación contra el Covid-19 en las comunidades del País y que ésta ya no se detendrá.

«Quiero informarle al Gobernador Alejandro Murat que ya en la semana, afortunadamente, ya la semana próxima, iniciamos la campaña de vacunación contra el Covid en Oaxaca y en todo el País.

«Vamos a darlo a conocer en Oaxaca (la capital), vamos a tener una conferencia por la mañana como se hace todos los días en Palacio Nacional. Se va a informar sobre el Plan Nacional de Vacunación, pero no sólo es dar la información, sino ya poder decir a ciencia cierta que el lunes empieza la vacunación en todo el País; y ya no se va a detener para proteger a nuestra gente de la pandemia del Covid», anunció López Obrador.

Conforme el documento de Estrategia Nacional de Vacunación, presentado ayer en una reunión encabezada por el subsecretario Hugo López Gatell con los Secretarios de Salud estatales, este lunes iniciará la vacunación de adultos mayores, pero las dosis a aplicar serán apenas el 5.5 por ciento de las necesarias.

La vacunación iniciará en zonas rurales y no en las áreas de mayor contagio, como las urbanas, lo que ha sido cuestionado por los funcionarios estatales de Salud.